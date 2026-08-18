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Создание синтетических алмазов занимает около недели

Создание синтетических алмазов занимает около недели - 18.08.2026, ПРАЙМ

Создание синтетических алмазов занимает около недели

Процесс создания синтетических алмазов занимает около недели против миллионов или даже миллиардов лет, требуемых для натуральных камней, а их стоимость сравнима | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T16:33+0300

2026-08-18T16:33+0300

2026-08-18T16:36+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Процесс создания синтетических алмазов занимает около недели против миллионов или даже миллиардов лет, требуемых для натуральных камней, а их стоимость сравнима с ценой завтрака, пишет агентство Bloomberg. Алмазы являются одним из древнейших и ценнейших минералов на планете. Все найденные когда-либо камни ювелирного качества поместились бы в двухэтажный автобус, указывает агентство. "По крайней мере, так было бы 20 лет назад. Сегодня же алмаз можно вырастить примерно за неделю за цену буррито на завтрак", - отмечает Bloomberg. Для создания синтетического камня требуются обломки и осколки алмазов и немного промышленного графита, который, как и алмаз, состоит из углерода. Камень создается под чрезвычайно высокими давлением и температурой - в конечном итоге графит плавится и "мигрирует" между осколками, а затем кристаллизуется. Процесс создания синтетического алмаза весом 1 карат занимает около недели. Агентство добавляет, что на фоне повышения спроса на искусственные камни компании, чьи запасы алмазов зависят от добычи, "стараются сохранять оптимизм". "Если люди могут купить пару сережек с выращенными в лаборатории бриллиантами за 12 долларов, я не испытываю ничего кроме радости. Это означает, что что-то красивое можно купить по очень низкой цене… Это мало чего общего имеет с нашим бизнесом", - цитирует Bloomberg главу De Beers Group Эла Кука (Al Cook). Кук в то же время признает, что за последние пять лет камни, выращенные в лабораторных условиях, потрясли алмазную отрасль до основания: предложение резко возросло, цены обвалились, а оптовики, розничные продавцы и горнодобывающие компании борются за выживание. За этот период, подчеркивает агентство, крупнейшие участники рынка, компании и правительства активно занимались разработкой маркетинговой стратегии по продвижению натуральных алмазов. Эдан Голан (Edahn Golan), соучредитель консалтинговой компании Tenoris LLC, которая занимается аналитикой данных в ювелирной отрасли, показал, насколько могут упасть цены на алмазы на примере рекламы Walmart - американский ритейлер продает серьги с выращенными бриллиантами в полкарата всего за 12 долларов. "Выращенные в лаборатории алмазы являются альтернативой природным. Оба вида могут сосуществовать. С точки зрения оптических, физических и химических свойств они одинаковы. Но на этом сходства кончаются. Одни - редкое сокровище матери-природы. Другие - искусственный продукт, созданный с помощью технологий", - считает бывший президент Геммологического института Америки Сюзан Жак (Susan Jacques), мнение которой приводит Bloomberg.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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