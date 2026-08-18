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Битый спорткар участника Pink Floyd ушел с молотка за 35 миллионов долларов

Битый спорткар участника Pink Floyd ушел с молотка за 35 миллионов долларов - 18.08.2026, ПРАЙМ

Битый спорткар участника Pink Floyd ушел с молотка за 35 миллионов долларов

Дважды попадавший в аварию спорткар барабанщика группы Pink Floyd Ника Мэйсона был продан за рекордные 34,7 миллиона долларов и стал самым дорогим автомобилем... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T17:35+0300

2026-08-18T17:35+0300

2026-08-18T17:35+0300

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ЛОНДОН, 18 авг - ПРАЙМ. Дважды попадавший в аварию спорткар барабанщика группы Pink Floyd Ника Мэйсона был продан за рекордные 34,7 миллиона долларов и стал самым дорогим автомобилем британского производства, проданным с молотка, сообщает издание Carscoops. "Ранее принадлежавший барабанщику группы Pink Floyd Нику Мэйсону McLaren F1 GTR дважды попадал в аварии, но это не помешало его продаже за рекордную сумму в минувшие выходные... Автомобиль был продан за 34,7 миллиона долларов", - говорится в публикации. Первый раз автомобиль попал в аварию в 2009 году, выехав на пшеничное поле. Во второй раз он был поврежден во время заезда участников клуба автогонок Гудвуд в 2017 году, говорится в статье.

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