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Пользователи Spotify жалуются на сбои в работе сервиса
Пользователи Spotify жалуются на сбои в работе сервиса - 18.08.2026, ПРАЙМ
Пользователи Spotify жалуются на сбои в работе сервиса
Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T17:17+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы начали поступать в районе 16.31 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из США - более тысячи. Также о неполадках сообщили пользователи из Бразилии, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Индии и ряда других стран. По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу мобильного приложения и веб-сайта, а также на проблемы соединения с сервером и воспроизведением музыки. Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает 761 миллион пользователей, библиотека Spotify включает в себя более 100 миллионов музыкальных треков. Подписка Spotify Premium объединяет 293 миллиона пользователей на 184 рынках.
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технологии, бизнес, сша, бразилия, великобритания, spotify, downdetector
Технологии, Бизнес, США, БРАЗИЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Spotify, Downdetector
Пользователи Spotify жалуются на сбои в работе сервиса
Downdetector: пользователи Spotify в ряде стран пожаловались на сбои