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Спрос на доставку автозапчастей в России до адреса клиента вырос на 60% - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Спрос на доставку автозапчастей в России до адреса клиента вырос на 60%
Спрос на доставку автозапчастей в России до адреса клиента вырос на 60% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Спрос на доставку автозапчастей в России до адреса клиента вырос на 60%
Спрос компаний и населения на доставку автомобильных запчастей в России до конкретного адреса получателя, по итогам семи месяцев вырос на 60% по отношению к... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T08:15+0300
2026-08-18T08:47+0300
бизнес
россия
деловые линии
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Спрос компаний и населения на доставку автомобильных запчастей в России до конкретного адреса получателя, по итогам семи месяцев вырос на 60% по отношению к аналогичному показателю 2025 года, рассказали РИА Новости в ГК "Деловые Линии". "По итогам первых семи месяцев 2026 года спрос на доставку запчастей до покупателя увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказали в "Деловых линиях" со ссылкой на данные аналитиков компании. Отмечается также рост спроса и на перевозку мебели до адреса - на 47%, медицинских товаров - на 10%, оборудования - на 9%. "В целом компании выбирают этот формат, поскольку он позволяет сократить собственные логистические издержки и ускорить получение грузов", - добавили в компании. Рост перевозок автозапчастей до конкретного адреса отметили и в федеральной транспортно-логистической компании "Байт Транзит". Количество таких отправок в первом полугодии, по данным компании, увеличилось на 55% год к году. Ранее логистические компании отмечали рост доставок товаров до ПВЗ маркетплейсов. В случае поставок автозапчастей, значительную часть отгрузок составляли доставки до торговых сетей.
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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бизнес, россия, деловые линии
Бизнес, РОССИЯ, Деловые линии
08:15 18.08.2026 (обновлено: 08:47 18.08.2026)
 
Спрос на доставку автозапчастей в России до адреса клиента вырос на 60%

"Деловые Линии": спрос на доставку автозапчастей в России до адреса вырос клиента на 60%

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Спрос компаний и населения на доставку автомобильных запчастей в России до конкретного адреса получателя, по итогам семи месяцев вырос на 60% по отношению к аналогичному показателю 2025 года, рассказали РИА Новости в ГК "Деловые Линии".
"По итогам первых семи месяцев 2026 года спрос на доставку запчастей до покупателя увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказали в "Деловых линиях" со ссылкой на данные аналитиков компании.
Отмечается также рост спроса и на перевозку мебели до адреса - на 47%, медицинских товаров - на 10%, оборудования - на 9%.
"В целом компании выбирают этот формат, поскольку он позволяет сократить собственные логистические издержки и ускорить получение грузов", - добавили в компании.
Рост перевозок автозапчастей до конкретного адреса отметили и в федеральной транспортно-логистической компании "Байт Транзит". Количество таких отправок в первом полугодии, по данным компании, увеличилось на 55% год к году.
Ранее логистические компании отмечали рост доставок товаров до ПВЗ маркетплейсов. В случае поставок автозапчастей, значительную часть отгрузок составляли доставки до торговых сетей.
 
БизнесРОССИЯДеловые линии
 
 
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