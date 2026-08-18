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Спрос на доставку автозапчастей в России до адреса клиента вырос на 60%

Спрос на доставку автозапчастей в России до адреса клиента вырос на 60% - 18.08.2026, ПРАЙМ

Спрос на доставку автозапчастей в России до адреса клиента вырос на 60%

Спрос компаний и населения на доставку автомобильных запчастей в России до конкретного адреса получателя, по итогам семи месяцев вырос на 60% по отношению к... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T08:15+0300

2026-08-18T08:15+0300

2026-08-18T08:47+0300

бизнес

россия

деловые линии

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Спрос компаний и населения на доставку автомобильных запчастей в России до конкретного адреса получателя, по итогам семи месяцев вырос на 60% по отношению к аналогичному показателю 2025 года, рассказали РИА Новости в ГК "Деловые Линии". "По итогам первых семи месяцев 2026 года спрос на доставку запчастей до покупателя увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказали в "Деловых линиях" со ссылкой на данные аналитиков компании. Отмечается также рост спроса и на перевозку мебели до адреса - на 47%, медицинских товаров - на 10%, оборудования - на 9%. "В целом компании выбирают этот формат, поскольку он позволяет сократить собственные логистические издержки и ускорить получение грузов", - добавили в компании. Рост перевозок автозапчастей до конкретного адреса отметили и в федеральной транспортно-логистической компании "Байт Транзит". Количество таких отправок в первом полугодии, по данным компании, увеличилось на 55% год к году. Ранее логистические компании отмечали рост доставок товаров до ПВЗ маркетплейсов. В случае поставок автозапчастей, значительную часть отгрузок составляли доставки до торговых сетей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, деловые линии