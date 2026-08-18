Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Промпроизводство в США в июле выросло на 0,3%, предположили аналитики - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/ssha-872449769.html
Промпроизводство в США в июле выросло на 0,3%, предположили аналитики
Промпроизводство в США в июле выросло на 0,3%, предположили аналитики - 18.08.2026, ПРАЙМ
Промпроизводство в США в июле выросло на 0,3%, предположили аналитики
Объем промышленного производства в США в июле увеличился на 0,3% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T08:15+0300
2026-08-18T08:53+0300
промышленность
мировая экономика
сша
великобритания
германия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872449769.jpg?1787032393
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июле увеличился на 0,3% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные опубликует Федеральная резервная система США во вторник, 18 августа, в 16.15 мск. В 9.00 мск бюро национальной статистики Великобритании опубликует данные об уровне безработицы в стране за апрель-июнь. Аналитики ждут, что показатель снизился до 4,8% с уровня марта-мая в 4,9%. В 12.00 мск будет выпущен доклад Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) о доверии инвесторов к экономике Германии. По мнению аналитиков, в августе значение поднялось до 30 пунктов с 26,3 пункта месяцем ранее. В 15.30 мск министерство торговли США опубликует статистику о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что показатель за июль составил 1,35 миллиона. За июнь их число составило 1,427 миллиона, а за май - 1,177 миллиона.
сша
великобритания
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, мировая экономика, сша, великобритания, германия
Промышленность, Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ
08:15 18.08.2026 (обновлено: 08:53 18.08.2026)
 
Промпроизводство в США в июле выросло на 0,3%, предположили аналитики

Trading Economics: объем промышленного производства в США в июле вырос на 0,3%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июле увеличился на 0,3% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные опубликует Федеральная резервная система США во вторник, 18 августа, в 16.15 мск.
В 9.00 мск бюро национальной статистики Великобритании опубликует данные об уровне безработицы в стране за апрель-июнь. Аналитики ждут, что показатель снизился до 4,8% с уровня марта-мая в 4,9%.
В 12.00 мск будет выпущен доклад Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) о доверии инвесторов к экономике Германии. По мнению аналитиков, в августе значение поднялось до 30 пунктов с 26,3 пункта месяцем ранее.
В 15.30 мск министерство торговли США опубликует статистику о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что показатель за июль составил 1,35 миллиона. За июнь их число составило 1,427 миллиона, а за май - 1,177 миллиона.
 
ПромышленностьМировая экономикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала