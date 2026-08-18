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Промпроизводство в США в июле выросло на 0,3%, предположили аналитики

Промпроизводство в США в июле выросло на 0,3%, предположили аналитики - 18.08.2026, ПРАЙМ

Промпроизводство в США в июле выросло на 0,3%, предположили аналитики

Объем промышленного производства в США в июле увеличился на 0,3% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T08:15+0300

2026-08-18T08:15+0300

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промышленность

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июле увеличился на 0,3% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные опубликует Федеральная резервная система США во вторник, 18 августа, в 16.15 мск. В 9.00 мск бюро национальной статистики Великобритании опубликует данные об уровне безработицы в стране за апрель-июнь. Аналитики ждут, что показатель снизился до 4,8% с уровня марта-мая в 4,9%. В 12.00 мск будет выпущен доклад Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) о доверии инвесторов к экономике Германии. По мнению аналитиков, в августе значение поднялось до 30 пунктов с 26,3 пункта месяцем ранее. В 15.30 мск министерство торговли США опубликует статистику о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что показатель за июль составил 1,35 миллиона. За июнь их число составило 1,427 миллиона, а за май - 1,177 миллиона.

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промышленность, мировая экономика, сша, великобритания, германия