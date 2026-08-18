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Объем промышленного производства в США в июле вырос на 0,2%

Объем промышленного производства в США в июле вырос на 0,2% - 18.08.2026, ПРАЙМ

Объем промышленного производства в США в июле вырос на 0,2%

Объем промышленного производства в США в июле увеличился на 0,2% к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T16:33+0300

2026-08-18T16:33+0300

2026-08-18T16:59+0300

промышленность

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июле увеличился на 0,2% к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя на 0,3%.Загрузка промышленных мощностей в июле выросла до 76,3% с пересмотренного уроня предыдущего месяца в 76,2%, что совпало с прогнозами аналитиков.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, мировая экономика, сша