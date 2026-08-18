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Апелляция подтвердила незаконность сделки Tecnimont с ее "дочкой" в России
Апелляция подтвердила незаконность сделки Tecnimont с ее "дочкой" в России - 18.08.2026, ПРАЙМ
Апелляция подтвердила незаконность сделки Tecnimont с ее "дочкой" в России
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску дочерней структуры "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T11:36+0300
2026-08-18T11:36+0300
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лондон
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еврохим
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску дочерней структуры "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей удобрений, признала незаконным договор уступки прав требования (цессии) между итальянской инжиниринговой компанией Tecnimont и ее дочерней структурой ООО "МТ Руссия". Как говорится в изученных РИА Новости материалах, апелляционный суд во вторник отклонил жалобы ответчиков на апрельское решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Как пояснял представитель истца ООО "Еврохим Северо-Запад-2" в первой инстанции, стороны оценивают права требования, переданные российской компанией в пользу итальянской по оспариваемому договору от 8 октября 2025 года в 700 миллионов евро. По словам истца, эти права требования были единственным активом "МТ Руссия", на который могло бы быть обращено взыскание. Суд первой инстанции согласился с доводами истца, что сделка совершена с целью причинить вред ООО "Еврохим Северо-Запад-2", так как перевод актива в недружественную юрисдикцию приведет к невозможности фактического удовлетворения требований к ответчикам в параллельных разбирательствах. Так, суды трех инстанций ранее по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскали с Tecnimont и "МТ Руссия" более 171 миллиарда рублей убытков из-за прекращения исполнения ответчиками контрактов 2020 года на строительство заводов по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области. Кроме того, суды запретили "МТ Руссия" продолжать процесс в лондонском арбитраже, определив взыскать с "дочки" в случае нарушения запрета более 546,2 миллиона евро, более 2,5 миллиона долларов и свыше 305 миллионов рублей. Именно на такую сумму "дочкой" Tecnimont предъявлен иск к структуре "Еврохима" в Лондоне. Представитель Tecnimont и "МТ Руссия" в первой инстанции говорил, что цессия не нарушает публичный порядок, не направлена на причинение вреда истцу и что у истца нет права на иск, так как он не является стороной договора. Как сообщал в декабре "Еврохим", по оспариваемому договору "МТ Руссия" уступила материнской компании права требования на сумму свыше 66 миллиардов рублей, в том числе права требования к субподрядчику Renaissance Heavy Industries на сумму более 23,8 миллиарда рублей. Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году российским предпринимателем Андреем Мельниченко. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. С марта 2022 года Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима".
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москва, ленинградская область, лондон, андрей мельниченко, еврохим
МОСКВА, Ленинградская область, ЛОНДОН, Андрей Мельниченко, Еврохим
Апелляция подтвердила незаконность сделки Tecnimont с ее "дочкой" в России
Апелляция подтвердила незаконность сделки Tecnimont с ее "дочкой" в России на 700 млн евро
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску дочерней структуры "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей удобрений, признала незаконным договор уступки прав требования (цессии) между итальянской инжиниринговой компанией Tecnimont и ее дочерней структурой ООО "МТ Руссия".
Как говорится в изученных РИА Новости материалах, апелляционный суд во вторник отклонил жалобы ответчиков на апрельское решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
Как пояснял представитель истца ООО "Еврохим Северо-Запад-2" в первой инстанции, стороны оценивают права требования, переданные российской компанией в пользу итальянской по оспариваемому договору от 8 октября 2025 года в 700 миллионов евро. По словам истца, эти права требования были единственным активом "МТ Руссия", на который могло бы быть обращено взыскание.
Суд первой инстанции согласился с доводами истца, что сделка совершена с целью причинить вред ООО "Еврохим Северо-Запад-2", так как перевод актива в недружественную юрисдикцию приведет к невозможности фактического удовлетворения требований к ответчикам в параллельных разбирательствах.
Так, суды трех инстанций ранее по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскали с Tecnimont и "МТ Руссия" более 171 миллиарда рублей убытков из-за прекращения исполнения ответчиками контрактов 2020 года на строительство заводов по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области.
Кроме того, суды запретили "МТ Руссия" продолжать процесс в лондонском арбитраже, определив взыскать с "дочки" в случае нарушения запрета более 546,2 миллиона евро, более 2,5 миллиона долларов и свыше 305 миллионов рублей. Именно на такую сумму "дочкой" Tecnimont предъявлен иск к структуре "Еврохима" в Лондоне.
Представитель Tecnimont и "МТ Руссия" в первой инстанции говорил, что цессия не нарушает публичный порядок, не направлена на причинение вреда истцу и что у истца нет права на иск, так как он не является стороной договора.
Как сообщал в декабре "Еврохим", по оспариваемому договору "МТ Руссия" уступила материнской компании права требования на сумму свыше 66 миллиардов рублей, в том числе права требования к субподрядчику Renaissance Heavy Industries на сумму более 23,8 миллиарда рублей.
Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году российским предпринимателем Андреем Мельниченко. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. С марта 2022 года Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима".