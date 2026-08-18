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Суд взыскал с Nebius Group 127 миллионов рублей

Суд взыскал с Nebius Group 127 миллионов рублей - 18.08.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал с Nebius Group 127 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы по иску специализированного депозитария "Инфинитум" взыскал около 127 миллионов рублей с нидерландской компании Nebius Group N.V.,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T12:03+0300

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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску специализированного депозитария "Инфинитум" взыскал около 127 миллионов рублей с нидерландской компании Nebius Group N.V., передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд полностью удовлетворил поданный в феврале иск, взыскав с ответчика более 101 миллиона рублей долга по депозитарному договору за период с сентября 2024 по июнь 2026 года, а также неустойку. Как пояснил представитель истца в суде, "Инфинитум" оказывает ответчику депозитарные услуги, при этом акции ответчика учитываются на счете депо у истца и на счетах номинальных держателей, открытых истцом в вышестоящих депозитариях. Вышестоящие депозитарии ежемесячно выставляют счета за свои услуги "Инфинитуму", и по договору с истцом ответчик обязан возмещать эти расходы, но этого не сделал, пояснил юрист. Извещенная о разбирательстве иностранная компания своего представителя на заседание не прислала. Одновременно с подачей иска "Инфинитум" направлял в суд заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста учитываемых у него 9600 обыкновенных акций Nebius Group до вступления в законную силу итогового судебного акта по настоящему делу, но уже в марте это заявление отозвал. Компания Nebius Group, работающая в сфере технологий искусственного интеллекта, была образована на базе Yandex N.V. после продажи основного бизнеса Yandex консорциуму российских частных инвесторов в июле 2024 года. У Nebius Group осталось четыре стартапа: Nebius, Toloka, Avride и TripleTen и дата-центр в Финляндии.

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