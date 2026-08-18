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Суд ликвидировал фонд "Городские проекты" Варламова* и Каца*

Суд ликвидировал фонд "Городские проекты" Варламова* и Каца* - 18.08.2026, ПРАЙМ

Суд ликвидировал фонд "Городские проекты" Варламова* и Каца*

Хорошевский суд Москвы ликвидировал фонд содействия развитию городов "Городские проекты Ильи Варламова* и Максима Каца*", передает корреспондент РИА Новости из... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T12:49+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Хорошевский суд Москвы ликвидировал фонд содействия развитию городов "Городские проекты Ильи Варламова* и Максима Каца*", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Исковые требования удовлетворить… ликвидировать фонд содействия развитию городов "Городские проекты Ильи Варламова* и Максима Каца*" в качестве юридического лица", - решил суд. Стороны или их представители не участвовали в процессе. Согласно иску, в 2025 году Минюстом была проведена плановая проверка фонда на предмет соответствия его деятельности целям, предусмотренным учредительным документами, и соблюдением им законодательства РФ. Выявленные нарушения он не устранил. Фонд был основан Кацем* и Варламовым* в 2012 году и специализировался на улучшении городской среды. Минюст внес Каца* в реестр иностранных агентов в июле 2022 года, с учетом первого приговора о распространении военных фейков он заочно приговорен судом к девяти годам колонии общего режима, заочно арестован и объявлен в розыск. Варламова* признали иностранным агентом в марте 2023 года, он также заочно арестован и объявлен в розыск. В августе прошлого года блогера заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ и уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

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