https://1prime.ru/20260818/sud-872463804.html
Суд рассмотрит в закрытом режиме иск AB InBev Efes к украинской компании
Суд рассмотрит в закрытом режиме иск AB InBev Efes к украинской компании - 18.08.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит в закрытом режиме иск AB InBev Efes к украинской компании
Арбитражный суд Московской области решил слушать в закрытом режиме иск пивоваренной компании АО "АБ Инбев Эфес" (коммерческое обозначение – "Напитки Вместе") к... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:52+0300
2026-08-18T12:52+0300
2026-08-18T12:55+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области решил слушать в закрытом режиме иск пивоваренной компании АО "АБ Инбев Эфес" (коммерческое обозначение – "Напитки Вместе") к украинской "АБ Инбев Эфес Украина" о взыскании около 3 миллиардов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд в июне, основания исковых требований не приводились. На предварительном заседании во вторник суд решил провести разбирательство в закрытом режиме. Пивоваренная компания AB InBev Efes в сентябре 2025 года сообщила, что получит новое коммерческое обозначение - "Напитки Вместе". Это решение отражает глубокую интеграцию компании в экономику Российской Федерации, отмечалось в сообщении. AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, "Старый мельник из бочонка") - крупнейшая пивоваренная компания на российском рынке. Она имеет 11 заводов и три солодовенных комплекса. Президент России Владимир Путин своим указом в декабре 2024 года передал долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе".
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бизнес, россия, финансы, владимир путин, ab inbev efes
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, AB InBev Efes
Суд рассмотрит в закрытом режиме иск AB InBev Efes к украинской компании
Суд рассмотрит в закрытом режиме иск пивоваренной AB InBev Efes к "АБ Инбев Эфес Украина"
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области решил слушать в закрытом режиме иск пивоваренной компании АО "АБ Инбев Эфес" (коммерческое обозначение – "Напитки Вместе") к украинской "АБ Инбев Эфес Украина" о взыскании около 3 миллиардов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд в июне, основания исковых требований не приводились. На предварительном заседании во вторник суд решил провести разбирательство в закрытом режиме.
Пивоваренная компания AB InBev Efes в сентябре 2025 года сообщила, что получит новое коммерческое обозначение - "Напитки Вместе". Это решение отражает глубокую интеграцию компании в экономику Российской Федерации, отмечалось в сообщении.
AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, "Старый мельник из бочонка") - крупнейшая пивоваренная компания на российском рынке. Она имеет 11 заводов и три солодовенных комплекса. Президент России Владимир Путин своим указом в декабре 2024 года передал долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе".