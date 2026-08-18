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Суд подтвердил обязательства экс-замминистра обороны Иванова перед АСВ - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Суд подтвердил обязательства экс-замминистра обороны Иванова перед АСВ
Суд подтвердил обязательства экс-замминистра обороны Иванова перед АСВ - 18.08.2026, ПРАЙМ
Суд подтвердил обязательства экс-замминистра обороны Иванова перед АСВ
Девятый арбитражный апелляционный суд в деле о банкротстве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова подтвердил его обязательства перед разорившимся банком... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:07+0300
2026-08-18T13:07+0300
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд в деле о банкротстве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова подтвердил его обязательства перед разорившимся банком "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в размере более 3,9 миллиарда рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Апелляционный суд во вторник отклонил жалобу банка ПСБ, одного из кредиторов Иванова, на вынесенное в апреле определение арбитражного суда Москвы, который признал требование АСВ обоснованным и включил его в реестр требований кредиторов. Как пояснил представитель АСВ в суде первой инстанции, требование основано на приговоре по уголовному делу в отношении Иванова. Мосгорсуд в июле 2025 года приговорил его к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме. Одним из эпизодов дела, сообщало ранее следствие, стало хищение у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года – более 3,9 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии банк в лице АСВ был признан потерпевшим. Суд общей юрисдикции постановил взыскать солидарно с Иванова и еще одного фигуранта дела более 3,9 миллиарда рублей в пользу АСВ. В суде первой инстанции Иванов и ПСБ просили отложить рассмотрение требования АСВ до рассмотрения кассационной жалобы бывшего замминистра обороны на приговор. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2025 года по заявлению ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов - основной долг по кредиту. Впоследствии в реестр требований кредиторов Иванова были включены требования ФНС России в размере более 375 тысяч рублей, ПСБ – в размере более 3,8 миллиона рублей, "Мосэнергосбыта" - в размере около 51 тысячи рублей.
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4.7
96
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192
40
192
40
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5
4.7
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банки, финансы, москва, тимур иванов, псб, асв, агентство по страхованию вкладов
Банки, Финансы, МОСКВА, Тимур Иванов, ПСБ, АСВ, Агентство по страхованию вкладов
13:07 18.08.2026
 
Суд подтвердил обязательства экс-замминистра обороны Иванова перед АСВ

Апелляционный суд подтвердил обязательства экс-замминистра обороны Иванова перед АСВ

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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд в деле о банкротстве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова подтвердил его обязательства перед разорившимся банком "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в размере более 3,9 миллиарда рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Апелляционный суд во вторник отклонил жалобу банка ПСБ, одного из кредиторов Иванова, на вынесенное в апреле определение арбитражного суда Москвы, который признал требование АСВ обоснованным и включил его в реестр требований кредиторов.
Как пояснил представитель АСВ в суде первой инстанции, требование основано на приговоре по уголовному делу в отношении Иванова. Мосгорсуд в июле 2025 года приговорил его к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.
Одним из эпизодов дела, сообщало ранее следствие, стало хищение у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года – более 3,9 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии банк в лице АСВ был признан потерпевшим. Суд общей юрисдикции постановил взыскать солидарно с Иванова и еще одного фигуранта дела более 3,9 миллиарда рублей в пользу АСВ.
В суде первой инстанции Иванов и ПСБ просили отложить рассмотрение требования АСВ до рассмотрения кассационной жалобы бывшего замминистра обороны на приговор.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2025 года по заявлению ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов - основной долг по кредиту.
Впоследствии в реестр требований кредиторов Иванова были включены требования ФНС России в размере более 375 тысяч рублей, ПСБ – в размере более 3,8 миллиона рублей, "Мосэнергосбыта" - в размере около 51 тысячи рублей.
 
БанкиФинансыМОСКВАТимур ИвановПСБАСВАгентство по страхованию вкладов
 
 
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