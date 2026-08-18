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Суд отклонил жалобу Альфа-банка на решение о банкротстве Хотина - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Суд отклонил жалобу Альфа-банка на решение о банкротстве Хотина
Суд отклонил жалобу Альфа-банка на решение о банкротстве Хотина - 18.08.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил жалобу Альфа-банка на решение о банкротстве Хотина
Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Альфа-банка на постановление апелляционного суда, который в июне отменил решение арбитражного... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:13+0300
2026-08-18T13:13+0300
финансы
банки
бизнес
алексей хотин
альфа-банк
фнс россии
росимущество
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Альфа-банка на постановление апелляционного суда, который в июне отменил решение арбитражного суда Москвы о банкротстве осужденного за растрату экс-бенефициара разорившегося в 2018 году банка "Югра" Алексея Хотина, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. "Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - приводится в карточке дела результат рассмотрение жалобы Альфа-банка. Суд первой инстанции в апреле по заявлению Альфа-банка признал Хотина банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобы Федеральной налоговой службы России и Росимущества, это решение 9 июня отменил и дело о банкротстве прекратил. Как указала апелляционная инстанция, в рамках уголовных дел с Хотина взысканы крупные суммы в пользу государства. Сейчас ведется три исполнительных производства по его неисполненным обязательствам на сумму свыше 464 миллиардов рублей. Введение в отношении должника процедуры реализации имущества, говорится в постановлении, приведет к прекращению исполнения требований к нему в рамках исполнительного производства, что "повлечет осложнение дальнейшего исполнения судебных актов о возмещении вреда в доход государства и, как следствие, затронет интересы Российской Федерации". Суд также отметил, что имущество Хотина обращено в доход государства в уголовном деле и "не может рассматриваться как объект правопритязаний со стороны кредиторов". При этом другого имущества у экс-банкира нет, поэтому "фактически отсутствуют мероприятия, подлежащие проведению" в процедуре банкротства. В то же время требования Альфа-банка в размере около 45,7 миллиарда рублей основного долга и более 45,1 миллиарда неустойки, предъявленные к Хотину как к поручителю его компаний, владеющих коммерческой недвижимостью, обеспечены залогом этой недвижимости и могут быть погашены в делах о банкротстве этих компаний-заемщиков, полагает апелляция. Замоскворецкий суд столицы в 2024 году приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима. Было установлено, что Хотин с подельниками похитили у "Югры" 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Следственным комитетом РФ в отношении Хотина в настоящее время расследуется еще одно уголовное дело о растрате, в котором ущерб превышает 240 миллиардов рублей.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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финансы, банки, бизнес, алексей хотин, альфа-банк, фнс россии, росимущество
Финансы, Банки, Бизнес, Алексей Хотин, Альфа-банк, ФНС России, Росимущество
13:13 18.08.2026
 
Суд отклонил жалобу Альфа-банка на решение о банкротстве Хотина

Суд отклонил кассационную жалобу Альфа-банка на решение о банкротстве Хотина

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Альфа-банка на постановление апелляционного суда, который в июне отменил решение арбитражного суда Москвы о банкротстве осужденного за растрату экс-бенефициара разорившегося в 2018 году банка "Югра" Алексея Хотина, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
"Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - приводится в карточке дела результат рассмотрение жалобы Альфа-банка.
Суд первой инстанции в апреле по заявлению Альфа-банка признал Хотина банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобы Федеральной налоговой службы России и Росимущества, это решение 9 июня отменил и дело о банкротстве прекратил.
Как указала апелляционная инстанция, в рамках уголовных дел с Хотина взысканы крупные суммы в пользу государства. Сейчас ведется три исполнительных производства по его неисполненным обязательствам на сумму свыше 464 миллиардов рублей.
Введение в отношении должника процедуры реализации имущества, говорится в постановлении, приведет к прекращению исполнения требований к нему в рамках исполнительного производства, что "повлечет осложнение дальнейшего исполнения судебных актов о возмещении вреда в доход государства и, как следствие, затронет интересы Российской Федерации".
Суд также отметил, что имущество Хотина обращено в доход государства в уголовном деле и "не может рассматриваться как объект правопритязаний со стороны кредиторов". При этом другого имущества у экс-банкира нет, поэтому "фактически отсутствуют мероприятия, подлежащие проведению" в процедуре банкротства.
В то же время требования Альфа-банка в размере около 45,7 миллиарда рублей основного долга и более 45,1 миллиарда неустойки, предъявленные к Хотину как к поручителю его компаний, владеющих коммерческой недвижимостью, обеспечены залогом этой недвижимости и могут быть погашены в делах о банкротстве этих компаний-заемщиков, полагает апелляция.
Замоскворецкий суд столицы в 2024 году приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима. Было установлено, что Хотин с подельниками похитили у "Югры" 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
Следственным комитетом РФ в отношении Хотина в настоящее время расследуется еще одно уголовное дело о растрате, в котором ущерб превышает 240 миллиардов рублей.
 
ФинансыБанкиБизнесАлексей ХотинАльфа-банкФНС РоссииРосимущество
 
 
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