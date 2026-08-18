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Суд заочно приговорил братьев Ананьевых к 8 годам колонии

Суд заочно приговорил братьев Ананьевых к 8 годам колонии - 18.08.2026, ПРАЙМ

Суд заочно приговорил братьев Ананьевых к 8 годам колонии

Лефортовский суд Москвы заочно приговорил бывших председателя совета директоров и председателя правления Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых к 8... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T16:59+0300

2026-08-18T16:59+0300

2026-08-18T17:12+0300

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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Лефортовский суд Москвы заочно приговорил бывших председателя совета директоров и председателя правления Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых к 8 годам лишения свободы по делу о хищении более 39 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Дмитрия Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Признать Алексея Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — огласила решение судья. Приговор вынесен заочно — фигуранты находятся в международном розыске. Также суд удовлетворил исковые требования ПСБ и банка "Траст" и взыскал солидарно с братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых свыше 39 миллиардов рублей по иску и в счет возмещения ущерба, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Исковые требования по гражданскому иску о взыскании более 27 миллиардов удовлетворить. Также взыскать с подсудимых более 12 миллиардов рублей в качестве возмещения материального ущерба", - сказано в приговореКак сообщила прокуратура Москвы, установлено, что в 2012-2017 годах братья с соучастниками, используя фактический контроль над Промсвязьбанком и злоупотребляя доверием его сотрудников, организовали систематическое хищение денег путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, открытия кредитных линий, аккредитивов и заключения договоров уступки прав требований с подконтрольными российскими и иностранными компаниями-нерезидентами. После одобрения кредитов денежные средства перечислялись на счета подконтрольных офшорных компаний, в том числе через филиал "Промсвязьбанк-Кипр", после чего использовались для вывода активов банка, финансирования связанных структур, погашения ранее выданных проблемных кредитов, приобретения активов, а также искусственного улучшения финансовых нормативов банка. Для сокрытия настоящего характера операций участники группы пролонгировали задолженности, частично платили проценты, проводили переуступку прав требований и оформление фиктивных сделок через номинальных лиц и подконтрольные организации. В результате банку причинен имущественный ущерб на сумму более 39,4 миллиардов рублей, которые соучастники похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. Обвиняемые заочно арестованы. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство. Кроме того, согласно материалам дела, в 2015 году Алексей Ананьев оказал содействие президенту банка "Глобэкс" Виталию Вавилину при кредитовании подконтрольных компаний на общую сумму свыше 775 миллионов рублей. Впоследствии указанные кредиты не были возвращены, а Вавилин признан судом виновным в злоупотреблении полномочиями. В Лефортовском суде также рассматривается еще одно уголовное дело в отношении братьев Ананьевых — об ущербе Промсвязьбанку на 100 миллиардов рублей. В рамках этого дела Дмитрию Ананьеву вменяется покушение на мошенничество, присвоение, растрата и легализация денежных средств, а Алексею — пособничество в злоупотреблении полномочиями и растрата.

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