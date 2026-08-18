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Суд прекратил производство по иску "А101" к администрации Химок
Суд прекратил производство по иску "А101" к администрации Химок - 18.08.2026, ПРАЙМ
Суд прекратил производство по иску "А101" к администрации Химок
Суд по интеллектуальным правам во вторник прекратил производство по иску девелоперской группы "А101", которая просила аннулировать товарный знак, принадлежащий... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T18:33+0300
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам во вторник прекратил производство по иску девелоперской группы "А101", которая просила аннулировать товарный знак, принадлежащий администрации городского округа Химки Московской области, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Стороны на предварительном заседании 10 августа передали суду оригинал мирового соглашения и ходатайствовали об утверждении соглашения.
Речь в иске, поданном в ноябре 2025 года, шла о комбинированном знаке, представляющем собой "оригинальную композицию, состоящую из трех овалов кляксообразной формы разного размера, выполненных с частичным наложением друг на друга", говорится в заявке на регистрацию бренда. В центре композиции расположен "фантазийный словесный элемент "Химки. Город, в котором хочется жить".
Знак был зарегистрирован Роспатентом в 2017 году для девяти классов товаров и трех классов услуг. Среди товаров, на которые распространяется его действие, - машины, двигатели, турбины, научные приборы и инструменты, транспортные средства, подъемники для горнолыжников, печатная продукция, изделия из кожи, мебель, одежда, обувь, головные уборы, игры, игрушки, кофе, чай, кондитерские изделия и т.д.
Среди услуг – реклама, маркетинг, транспортировка, организация путешествий, авиаперевозки, воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий и другие.
По мнению истца, правообладатель свой товарный знак не использует.
"А101" - один из крупнейших столичных девелоперов, специализируется на строительстве жилья в Новой Москве, также работает в Ленинградской области. Материнская компании застройщика – зарегистрированное в Калининградской области МКООО "Баламер", его учредители не раскрываются.
"А101" (ранее - "Авгур Эстейт") принадлежала экс-сенатору и основному владельцу холдинга "Русагро" Вадиму Мошковичу и его партнеру. В 2015 году Мошкович продал компанию группе "Сафмар" Михаила Гуцериева.
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бизнес, недвижимость, россия, новая москва, ленинградская область, михаил гуцериев, а101, роспатент, русагро
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, НОВАЯ МОСКВА, Ленинградская область, Михаил Гуцериев, А101, Роспатент, Русагро
Суд прекратил производство по иску "А101" к администрации Химок
Суд прекратил производство по иску девелопера "А101" к администрации Химок
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам во вторник прекратил производство по иску девелоперской группы "А101", которая просила аннулировать товарный знак, принадлежащий администрации городского округа Химки Московской области, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Стороны на предварительном заседании 10 августа передали суду оригинал мирового соглашения и ходатайствовали об утверждении соглашения.
Речь в иске, поданном в ноябре 2025 года, шла о комбинированном знаке, представляющем собой "оригинальную композицию, состоящую из трех овалов кляксообразной формы разного размера, выполненных с частичным наложением друг на друга", говорится в заявке на регистрацию бренда. В центре композиции расположен "фантазийный словесный элемент "Химки. Город, в котором хочется жить".
Знак был зарегистрирован Роспатентом в 2017 году для девяти классов товаров и трех классов услуг. Среди товаров, на которые распространяется его действие, - машины, двигатели, турбины, научные приборы и инструменты, транспортные средства, подъемники для горнолыжников, печатная продукция, изделия из кожи, мебель, одежда, обувь, головные уборы, игры, игрушки, кофе, чай, кондитерские изделия и т.д.
Среди услуг – реклама, маркетинг, транспортировка, организация путешествий, авиаперевозки, воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий и другие.
По мнению истца, правообладатель свой товарный знак не использует.
"А101" - один из крупнейших столичных девелоперов, специализируется на строительстве жилья в Новой Москве, также работает в Ленинградской области. Материнская компании застройщика – зарегистрированное в Калининградской области МКООО "Баламер", его учредители не раскрываются.
"А101" (ранее - "Авгур Эстейт") принадлежала экс-сенатору и основному владельцу холдинга "Русагро" Вадиму Мошковичу и его партнеру. В 2015 году Мошкович продал компанию группе "Сафмар" Михаила Гуцериева.