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Суд отклонил иск сына Черномырдина к Caterpillar
Суд отклонил иск сына Черномырдина к Caterpillar - 18.08.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил иск сына Черномырдина к Caterpillar
Девятый арбитражный апелляционный суд, как и нижестоящая инстанция, отказал компании "Соммарива", где 50% принадлежит Андрею Черномырдину, сыну бывшего главы... | 18.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд, как и нижестоящая инстанция, отказал компании "Соммарива", где 50% принадлежит Андрею Черномырдину, сыну бывшего главы правительства РФ Виктора Черномырдина, которая просила обязать Caterpillar передать ей четыре российских "дочки" этого американского производителя строительной и горнодобывающей техники.
Как говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил апелляцию компании Черномырдина-младшего на принятое в марте решение арбитражного суда Москвы.
Ответчиками в иске "Соммаривы" указаны американские Caterpillar Inc. и Solar Turbines International Company, швейцарская Caterpillar SARL, бельгийская Caterpillar Distribution Services Europe и люксембургская Caterpillar Luxembourg Group S.a r.l.
Истец хотел получить в собственность 100% долей в ООО "Катерпиллар Евразия", ООО "Катерпиллар Дистрибьюшн Интернейшнл", ООО "Солар Турбинс СиАйЭс" и ООО "Электро-Мотив Локомотив Текнолоджис". По его мнению, договор купли-продажи долей он заключил с ответчиками в январе 2025 года, обязавшись заплатить продавцам более 2,7 миллиарда рублей, а также оплатить добровольный взнос в бюджет РФ в размере около 2,4 миллиарда рублей.
Как пояснили юристы в суде, стороны вели переговоры о возможной сделке и обменивались проектами договоров. Истец уверен, что в январе 2025 года им был получен финальный вариант договора, который он считает офертой. "Соммарива" оферту приняла без замечаний и направила подписанный договор ответчикам, пояснил юрист.
Ответчики заявили, что договор не был заключен, за оферту истец принял один из проектов, который не содержал даже цены сделки и не был подписан продавцом.
Кроме того, по словам представителя Caterpillar, сделка с "Соммарива" не получила согласования ФАС России и правительственной комиссии по иностранным инвестициям. В отличие от аналогичной сделки с компанией "Инвестиционные решения", с которой тоже велись переговоры и с которой был заключен договор в июне 2025 года, отметил ответчик.
По данным системы "БИР-Аналитик", учредители ООО "Инвестиционные решения" (прежнее название – ООО "ПСК – Новые решения") - ЗАО "Балчуг капитал" (99%) с местонахождением в Армении и Артем Орусь, а в ООО "Соммарива" по 50% принадлежит Черномырдину и гендиректору компании Людмиле Чупилкиной.
Президент РФ Владимир Путин в 2023 году разрешил ООО "ПСК - Новые решения" приобрести два российских актива Caterpillar – ООО "Катерпиллар Тосно" и ООО "Катерпиллар Файнэншл". Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники, в 2022 году объявила о приостановке работы своих заводов в России, в том числе завода в Тосно.
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бизнес, россия, москва, армения, владимир путин, caterpillar
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, АРМЕНИЯ, Владимир Путин, Caterpillar
Суд отклонил иск сына Черномырдина к Caterpillar
Суд отказал компании Черномырдина-младшего в иске к Caterpillar
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд, как и нижестоящая инстанция, отказал компании "Соммарива", где 50% принадлежит Андрею Черномырдину, сыну бывшего главы правительства РФ Виктора Черномырдина, которая просила обязать Caterpillar передать ей четыре российских "дочки" этого американского производителя строительной и горнодобывающей техники.
Как говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил апелляцию компании Черномырдина-младшего на принятое в марте решение арбитражного суда Москвы.
Ответчиками в иске "Соммаривы" указаны американские Caterpillar Inc. и Solar Turbines International Company, швейцарская Caterpillar SARL, бельгийская Caterpillar Distribution Services Europe и люксембургская Caterpillar Luxembourg Group S.a r.l.
Истец хотел получить в собственность 100% долей в ООО "Катерпиллар Евразия", ООО "Катерпиллар Дистрибьюшн Интернейшнл", ООО "Солар Турбинс СиАйЭс" и ООО "Электро-Мотив Локомотив Текнолоджис". По его мнению, договор купли-продажи долей он заключил с ответчиками в январе 2025 года, обязавшись заплатить продавцам более 2,7 миллиарда рублей, а также оплатить добровольный взнос в бюджет РФ в размере около 2,4 миллиарда рублей.
Как пояснили юристы в суде, стороны вели переговоры о возможной сделке и обменивались проектами договоров. Истец уверен, что в январе 2025 года им был получен финальный вариант договора, который он считает офертой. "Соммарива" оферту приняла без замечаний и направила подписанный договор ответчикам, пояснил юрист.
Ответчики заявили, что договор не был заключен, за оферту истец принял один из проектов, который не содержал даже цены сделки и не был подписан продавцом.
Кроме того, по словам представителя Caterpillar, сделка с "Соммарива" не получила согласования ФАС России и правительственной комиссии по иностранным инвестициям. В отличие от аналогичной сделки с компанией "Инвестиционные решения", с которой тоже велись переговоры и с которой был заключен договор в июне 2025 года, отметил ответчик.
По данным системы "БИР-Аналитик", учредители ООО "Инвестиционные решения" (прежнее название – ООО "ПСК – Новые решения") - ЗАО "Балчуг капитал" (99%) с местонахождением в Армении и Артем Орусь, а в ООО "Соммарива" по 50% принадлежит Черномырдину и гендиректору компании Людмиле Чупилкиной.
Президент РФ Владимир Путин в 2023 году разрешил ООО "ПСК - Новые решения" приобрести два российских актива Caterpillar – ООО "Катерпиллар Тосно" и ООО "Катерпиллар Файнэншл". Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники, в 2022 году объявила о приостановке работы своих заводов в России, в том числе завода в Тосно.