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Татарстан стал одиннадцатым по популярности регионом у туристов из Китая

Татарстан стал одиннадцатым по популярности регионом у туристов из Китая - 18.08.2026, ПРАЙМ

Татарстан стал одиннадцатым по популярности регионом у туристов из Китая

Среди регионов России у китайских туристов Татарстан занял одиннадцатое место по количеству гостей по итогам 2025 года, сообщила на форуме "Ростки" специалист... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T11:14+0300

2026-08-18T11:14+0300

2026-08-18T11:18+0300

бизнес

туризм

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татарстан

китай

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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Среди регионов России у китайских туристов Татарстан занял одиннадцатое место по количеству гостей по итогам 2025 года, сообщила на форуме "Ростки" специалист особой экономической зоны "Алабуга" Эльвира Александрова. Из ее презентации следует, что по итогам 2025 года в средствах размещения Татарстана было зарегистрировано 19 тысяч китайских гостей. При этом среди российских регионов по числу визитов туристов из КНР Татарстан стал одиннадцатым, а в Приволжском федеральном округе - первым. В числе самых популярных направлений у туристов из Китая в Татарстане, согласно презентации - города Казань, Болгар, Елабуга и села Свияжск и Ленино-Кокушкино. "Для китайской аудитории важен не один объект, Татарстан дает прекрасную возможность для туризма, исторического, делового, промышленного туризма", - отметила Александрова. Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он проводится в столице Татарстана с 2023 года и представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.

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бизнес, туризм, россия, татарстан, китай, казань