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Татарстан стал лидером по готовности к новому стандарту гостеприимства - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Татарстан стал лидером по готовности к новому стандарту гостеприимства
Татарстан стал лидером по готовности к новому стандарту гостеприимства - 18.08.2026, ПРАЙМ
Татарстан стал лидером по готовности к новому стандарту гостеприимства
Более 100 гостиниц Татарстана подключено к национальной платформе "Макс", республика становится лидером среди всех субъектов России по готовности к новому... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:16+0300
2026-08-18T13:16+0300
бизнес
россия
татарстан
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Более 100 гостиниц Татарстана подключено к национальной платформе "Макс", республика становится лидером среди всех субъектов России по готовности к новому стандарту гостеприимства, сообщили в Минэкономразвития. Там напомнили, что с 1 сентября все отели с номерным фондом более 50 номеров обязаны обеспечить возможность заселения через "Макс". С этой даты отели обязаны заселять гостей даже при отсутствии паспорта или иных документов, удостоверяющих личность, используя исключительно подтверждение сведений через национальную платформу. "Республика Татарстан стала регионом-лидером по числу объектов размещения, подключенных к платформе цифрового заселения "Макс". На сегодняшний день в республике интегрированы более 100 средств размещения. Достигнутые показатели выводят Татарстан на первое место среди всех субъектов России по готовности к новому стандарту гостеприимства, который вступает в силу уже через месяц", - говорится в сообщении. Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков подчеркнул, что внедрение "Макса" меняет отрасль, делая ее более современной и клиентоориентированной. "Татарстан на деле доказал, что бизнес готов к цифровой трансформации. Уверен, что этот пример вдохновит и другие регионы активнее включаться в процесс", - прокомментировал он. Кроме того, в сообщении Минэкономразвития отмечается, что количество интегрированных объектов увеличивается ежедневно не только в Татарстане, но и в других регионах РФ. Всем субъектам оказывается методическая и техническая поддержка. Мониторинг готовности гостиничной инфраструктуры ведется на постоянной основе, чтобы к 1 сентября все гостиницы с номерным фондом более 50 номеров были полностью готовы к работе по новым правилам.
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бизнес, россия, татарстан
Бизнес, РОССИЯ, ТАТАРСТАН
13:16 18.08.2026
 
Татарстан стал лидером по готовности к новому стандарту гостеприимства

МЭР: Татарстан стал лидером в России по готовности к новому стандарту гостеприимства

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Более 100 гостиниц Татарстана подключено к национальной платформе "Макс", республика становится лидером среди всех субъектов России по готовности к новому стандарту гостеприимства, сообщили в Минэкономразвития.
Там напомнили, что с 1 сентября все отели с номерным фондом более 50 номеров обязаны обеспечить возможность заселения через "Макс". С этой даты отели обязаны заселять гостей даже при отсутствии паспорта или иных документов, удостоверяющих личность, используя исключительно подтверждение сведений через национальную платформу.
"Республика Татарстан стала регионом-лидером по числу объектов размещения, подключенных к платформе цифрового заселения "Макс". На сегодняшний день в республике интегрированы более 100 средств размещения. Достигнутые показатели выводят Татарстан на первое место среди всех субъектов России по готовности к новому стандарту гостеприимства, который вступает в силу уже через месяц", - говорится в сообщении.
Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков подчеркнул, что внедрение "Макса" меняет отрасль, делая ее более современной и клиентоориентированной. "Татарстан на деле доказал, что бизнес готов к цифровой трансформации. Уверен, что этот пример вдохновит и другие регионы активнее включаться в процесс", - прокомментировал он.
Кроме того, в сообщении Минэкономразвития отмечается, что количество интегрированных объектов увеличивается ежедневно не только в Татарстане, но и в других регионах РФ. Всем субъектам оказывается методическая и техническая поддержка. Мониторинг готовности гостиничной инфраструктуры ведется на постоянной основе, чтобы к 1 сентября все гостиницы с номерным фондом более 50 номеров были полностью готовы к работе по новым правилам.
 
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