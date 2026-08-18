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"Дивиденды от ИИ": Тайвань выплатит жителям по 314 долларов

"Дивиденды от ИИ": Тайвань выплатит жителям по 314 долларов - 18.08.2026, ПРАЙМ

"Дивиденды от ИИ": Тайвань выплатит жителям по 314 долларов

Тайвань в 2027 году выплатит каждому жителю острова по 10 тысяч новых тайваньских долларов (около 314 долларов), которые глава администрации острова Лай Циндэ... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T13:46+0300

2026-08-18T13:46+0300

2026-08-18T13:46+0300

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ПЕКИН, 18 авг - ПРАЙМ. Тайвань в 2027 году выплатит каждому жителю острова по 10 тысяч новых тайваньских долларов (около 314 долларов), которые глава администрации острова Лай Циндэ назвал "дивидендами от ИИ", пишет газета Taipei Times. "(Администрация острова - ред.) заложит в бюджет следующего года 235,7 миллиарда новых тайваньских долларов (около 7,4 миллиарда долларов) для выплаты по 10 тысяч новых тайваньских долларов (около 314 долларов - ред.) каждому (жителю острова - ред.) в следующем году", - говорится в сообщении газеты. Как пишет газета со ссылкой на Лай Циндэ, экономика острова растет благодаря, в частности, полупроводниковой, информационно-коммуникационной и производственной отраслям. Рост мирового спроса на искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и облачные сервисы способствует увеличению заказов, экспорта и инвестиций. "Каждый сможет получить свою долю от того, что Лай Циндэ назвал дивидендами от ИИ", - говорится в сообщении. Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники. Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в июле нарастил чистую выручку на 44,7% в годовом выражении, до 467,58 миллиарда тайваньских долларов (14,5 миллиарда долларов США), следует из отчета компании. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 год.

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технологии, финансы, тайвань, китай, сша