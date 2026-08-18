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Суд оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент

Суд оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент - 18.08.2026, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент , сообщили РИА Новости в суде. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T13:51+0300

2026-08-18T13:51+0300

2026-08-18T13:51+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент , сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ), ему назначено наказание 3 миллиона 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. На прошлой неделе суд оштрафовал Telegram по трем аналогичным протоколам на 14,6 миллиона рублей.

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