Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/tiktok-872487342.html
TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей
TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей - 18.08.2026, ПРАЙМ
TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей
TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей внутри приложения, сообщило агентство Блумберг. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T23:02+0300
2026-08-18T23:02+0300
технологии
китай
tiktok
bytedance
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872487342.jpg?1787083340
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей внутри приложения, сообщило агентство Блумберг. "TikTok изучает функцию, которая позволит пользователям отправлять деньги друг другу в личных сообщениях. Если эта разрабатываемая функция будет запущена, для обработки транзакций будет использоваться сервис TikTok Pay, уже доступный в юго-восточной Азии", - пишет агентство. Как указывает Блумберг, свидетельства появления функции были обнаружены в коде, скрытом в текущей версии приложения TikTok для iPhone. Код указывает на то, что получатели смогут нажать на кнопку, чтобы принять отправленный им платеж до истечения срока действия, а отправители будут получать уведомления о статусе транзакции через уведомления или во входящих сообщениях. Также есть упоминания о возможности добавлять сообщения к платежу, отмечает агентство. Представитель TikTok сообщил Блумбергу, что данная функция в настоящее время не проходит тестирование ни на одном рынке, что свидетельствует о том, что она находится на ранней стадии разработки. Гарантии, что компания в конечном итоге запустит функцию платежей, нет, добавило агентство. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, китай, tiktok, bytedance
Технологии, КИТАЙ, TikTok, ByteDance
23:02 18.08.2026
 
TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей

Блумберг: TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей внутри приложения

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей внутри приложения, сообщило агентство Блумберг.
"TikTok изучает функцию, которая позволит пользователям отправлять деньги друг другу в личных сообщениях. Если эта разрабатываемая функция будет запущена, для обработки транзакций будет использоваться сервис TikTok Pay, уже доступный в юго-восточной Азии", - пишет агентство.
Как указывает Блумберг, свидетельства появления функции были обнаружены в коде, скрытом в текущей версии приложения TikTok для iPhone.
Код указывает на то, что получатели смогут нажать на кнопку, чтобы принять отправленный им платеж до истечения срока действия, а отправители будут получать уведомления о статусе транзакции через уведомления или во входящих сообщениях. Также есть упоминания о возможности добавлять сообщения к платежу, отмечает агентство.
Представитель TikTok сообщил Блумбергу, что данная функция в настоящее время не проходит тестирование ни на одном рынке, что свидетельствует о том, что она находится на ранней стадии разработки. Гарантии, что компания в конечном итоге запустит функцию платежей, нет, добавило агентство.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
 
ТехнологииКИТАЙTikTokByteDance
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала