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TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей
TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей - 18.08.2026, ПРАЙМ
TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей
TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей внутри приложения, сообщило агентство Блумберг. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T23:02+0300
2026-08-18T23:02+0300
2026-08-18T23:02+0300
технологии
китай
tiktok
bytedance
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей внутри приложения, сообщило агентство Блумберг.
"TikTok изучает функцию, которая позволит пользователям отправлять деньги друг другу в личных сообщениях. Если эта разрабатываемая функция будет запущена, для обработки транзакций будет использоваться сервис TikTok Pay, уже доступный в юго-восточной Азии", - пишет агентство.
Как указывает Блумберг, свидетельства появления функции были обнаружены в коде, скрытом в текущей версии приложения TikTok для iPhone.
Код указывает на то, что получатели смогут нажать на кнопку, чтобы принять отправленный им платеж до истечения срока действия, а отправители будут получать уведомления о статусе транзакции через уведомления или во входящих сообщениях. Также есть упоминания о возможности добавлять сообщения к платежу, отмечает агентство.
Представитель TikTok сообщил Блумбергу, что данная функция в настоящее время не проходит тестирование ни на одном рынке, что свидетельствует о том, что она находится на ранней стадии разработки. Гарантии, что компания в конечном итоге запустит функцию платежей, нет, добавило агентство.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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технологии, китай, tiktok, bytedance
Технологии, КИТАЙ, TikTok, ByteDance
TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей
Блумберг: TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей внутри приложения
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей внутри приложения, сообщило агентство Блумберг.
"TikTok изучает функцию, которая позволит пользователям отправлять деньги друг другу в личных сообщениях. Если эта разрабатываемая функция будет запущена, для обработки транзакций будет использоваться сервис TikTok Pay, уже доступный в юго-восточной Азии", - пишет агентство.
Как указывает Блумберг, свидетельства появления функции были обнаружены в коде, скрытом в текущей версии приложения TikTok для iPhone.
Код указывает на то, что получатели смогут нажать на кнопку, чтобы принять отправленный им платеж до истечения срока действия, а отправители будут получать уведомления о статусе транзакции через уведомления или во входящих сообщениях. Также есть упоминания о возможности добавлять сообщения к платежу, отмечает агентство.
Представитель TikTok сообщил Блумбергу, что данная функция в настоящее время не проходит тестирование ни на одном рынке, что свидетельствует о том, что она находится на ранней стадии разработки. Гарантии, что компания в конечном итоге запустит функцию платежей, нет, добавило агентство.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.