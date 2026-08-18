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TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей

TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей - 18.08.2026, ПРАЙМ

TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей

TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей внутри приложения, сообщило агентство Блумберг. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T23:02+0300

2026-08-18T23:02+0300

2026-08-18T23:02+0300

технологии

китай

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. TikTok изучает возможность запуска функции отправки платежей внутри приложения, сообщило агентство Блумберг. "TikTok изучает функцию, которая позволит пользователям отправлять деньги друг другу в личных сообщениях. Если эта разрабатываемая функция будет запущена, для обработки транзакций будет использоваться сервис TikTok Pay, уже доступный в юго-восточной Азии", - пишет агентство. Как указывает Блумберг, свидетельства появления функции были обнаружены в коде, скрытом в текущей версии приложения TikTok для iPhone. Код указывает на то, что получатели смогут нажать на кнопку, чтобы принять отправленный им платеж до истечения срока действия, а отправители будут получать уведомления о статусе транзакции через уведомления или во входящих сообщениях. Также есть упоминания о возможности добавлять сообщения к платежу, отмечает агентство. Представитель TikTok сообщил Блумбергу, что данная функция в настоящее время не проходит тестирование ни на одном рынке, что свидетельствует о том, что она находится на ранней стадии разработки. Гарантии, что компания в конечном итоге запустит функцию платежей, нет, добавило агентство. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, китай, tiktok, bytedance