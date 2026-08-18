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ФАС работает над соглашениями регионов с независимыми АЗС
ФАС работает над соглашениями регионов с независимыми АЗС - 18.08.2026, ПРАЙМ
ФАС работает над соглашениями регионов с независимыми АЗС
Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над заключением соглашений регионов с независимыми АЗС для обеспечения справедливых цен топлива,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T19:17+0300
2026-08-18T19:17+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над заключением соглашений регионов с независимыми АЗС для обеспечения справедливых цен топлива, сообщило правительство России.Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, Ростехнадзора, Минтранса, РЖД, Государственной Думы, регионов, отраслевых компаний."ФАС сообщила, что продолжается работа над заключением типовых соглашений регионов с владельцами независимых сетей АЗС, которые направлены на обеспечение справедливых розничных цен на частных АЗС", - сказано в сообщении.Кроме того, в ходе совещания ФАС доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По зафиксированным эпизодам уже возбуждены дела, а к участникам рынка применены соответствующие меры воздействия, отмечается в сообщении.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.В конце июля Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на АЗС снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. По данным Росстата, розничные цены на бензин в России в последние две недели снижались.
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россия, александр новак, минсельхоз, минвостокразвития, ростехнадзор
РОССИЯ, Александр Новак, Минсельхоз, Минвостокразвития, Ростехнадзор
ФАС работает над соглашениями регионов с независимыми АЗС
В правительстве сообщили, что ФАС работает над соглашениями регионов с независимыми АЗС
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над заключением соглашений регионов с независимыми АЗС для обеспечения справедливых цен топлива, сообщило правительство России.
Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, Ростехнадзора, Минтранса, РЖД, Государственной Думы, регионов, отраслевых компаний.
"ФАС сообщила, что продолжается работа над заключением типовых соглашений регионов с владельцами независимых сетей АЗС, которые направлены на обеспечение справедливых розничных цен на частных АЗС", - сказано в сообщении.
Кроме того, в ходе совещания ФАС доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По зафиксированным эпизодам уже возбуждены дела, а к участникам рынка применены соответствующие меры воздействия, отмечается в сообщении.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
В конце июля Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на АЗС снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. По данным Росстата, розничные цены на бензин в России в последние две недели снижались.