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Россия и Китай нарастили товарооборот продукции АПК
Россия и Китай нарастили товарооборот продукции АПК - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай нарастили товарооборот продукции АПК
России и Китай нарастили товарооборот продукции АПК за январь-июль 2026 года на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из презентации... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:04+0300
2026-08-18T16:04+0300
2026-08-18T16:04+0300
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сельское хозяйство
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. России и Китай нарастили товарооборот продукции АПК за январь-июль 2026 года на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из презентации главы Минсельхоза России Оксаны Лут. Там уточняется, что экспорт за этот период вырос на 43,1%, а импорт - на 15,7%. "У нас ежегодно растет в рамках агропромышленного сотрудничества наш товарооборот. По итогам прошлого года он составил порядка 11 миллиардов долларов. Растет как импорт, так и экспорт с обеих сторон", - добавила Лут на международном форуме "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество".
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россия, сельское хозяйство, китай, оксана лут, минсельхоз
РОССИЯ, Сельское хозяйство, КИТАЙ, Оксана Лут, Минсельхоз
Россия и Китай нарастили товарооборот продукции АПК
Россия и Китай увеличили товарооборот продукции АПК за январь-июль 2026 года на 34,4%