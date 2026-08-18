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Россия и Китай нарастили товарооборот продукции АПК - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Россия и Китай нарастили товарооборот продукции АПК
Россия и Китай нарастили товарооборот продукции АПК - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай нарастили товарооборот продукции АПК
России и Китай нарастили товарооборот продукции АПК за январь-июль 2026 года на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из презентации... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:04+0300
2026-08-18T16:04+0300
россия
сельское хозяйство
китай
оксана лут
минсельхоз
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. России и Китай нарастили товарооборот продукции АПК за январь-июль 2026 года на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из презентации главы Минсельхоза России Оксаны Лут. Там уточняется, что экспорт за этот период вырос на 43,1%, а импорт - на 15,7%. "У нас ежегодно растет в рамках агропромышленного сотрудничества наш товарооборот. По итогам прошлого года он составил порядка 11 миллиардов долларов. Растет как импорт, так и экспорт с обеих сторон", - добавила Лут на международном форуме "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество".
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192
40
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40
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россия, сельское хозяйство, китай, оксана лут, минсельхоз
РОССИЯ, Сельское хозяйство, КИТАЙ, Оксана Лут, Минсельхоз
16:04 18.08.2026
 
Россия и Китай нарастили товарооборот продукции АПК

Россия и Китай увеличили товарооборот продукции АПК за январь-июль 2026 года на 34,4%

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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. России и Китай нарастили товарооборот продукции АПК за январь-июль 2026 года на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из презентации главы Минсельхоза России Оксаны Лут.
Там уточняется, что экспорт за этот период вырос на 43,1%, а импорт - на 15,7%.
"У нас ежегодно растет в рамках агропромышленного сотрудничества наш товарооборот. По итогам прошлого года он составил порядка 11 миллиардов долларов. Растет как импорт, так и экспорт с обеих сторон", - добавила Лут на международном форуме "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество".
 
РОССИЯСельское хозяйствоКИТАЙОксана ЛутМинсельхоз
 
 
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