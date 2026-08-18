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Toyota отзывает в США около 48 тысяч автомобилей - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Toyota отзывает в США около 48 тысяч автомобилей
Toyota отзывает в США около 48 тысяч автомобилей - 18.08.2026, ПРАЙМ
Toyota отзывает в США около 48 тысяч автомобилей
Японский концерн Toyota Motor Corp. отзывает в США примерно 48,3 тысячи автомобилей из-за риска отсоединения масляного резервуара, говорится в сообщении... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:02+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Японский концерн Toyota Motor Corp. отзывает в США примерно 48,3 тысячи автомобилей из-за риска отсоединения масляного резервуара, говорится в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Toyota Motor Engineering &amp; Manufacturing отзывает некоторые автомобили Tacoma Hybrid 2024 года выпуска и Tacoma 2024-2025 годов выпуска. Металлический фланец на переднем и заднем амортизаторах может подвергнуться коррозии и выйти из строя, что может привести к отсоединению внешнего масляного резервуара", - говорится в сообщении. Всего компания отзывает 48 280 автомобилей. Отсоединение внешнего масляного резервуара может создать опасность на дороге, увеличив риск аварии, предупреждает NHTSA. Отмечается, что дилеры бесплатно проведут проверку и замену, при необходимости, переднего и заднего амортизаторов. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам 21 сентября. Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти. Штат составляет более 380 тысяч сотрудников.
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бизнес, сша, toyota camry
Бизнес, США, Toyota Camry
14:02 18.08.2026
 
Toyota отзывает в США около 48 тысяч автомобилей

Toyota отзывает в США примерно 48,3 тысячи автомобилей из-за риска отсоединения резервуара

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк%Автосалон Toyota
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Японский концерн Toyota Motor Corp. отзывает в США примерно 48,3 тысячи автомобилей из-за риска отсоединения масляного резервуара, говорится в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Toyota Motor Engineering & Manufacturing отзывает некоторые автомобили Tacoma Hybrid 2024 года выпуска и Tacoma 2024-2025 годов выпуска. Металлический фланец на переднем и заднем амортизаторах может подвергнуться коррозии и выйти из строя, что может привести к отсоединению внешнего масляного резервуара", - говорится в сообщении.
Всего компания отзывает 48 280 автомобилей. Отсоединение внешнего масляного резервуара может создать опасность на дороге, увеличив риск аварии, предупреждает NHTSA.
Отмечается, что дилеры бесплатно проведут проверку и замену, при необходимости, переднего и заднего амортизаторов. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам 21 сентября.
Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти. Штат составляет более 380 тысяч сотрудников.
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