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Торговый представитель США заявил, что Трамп не блефует - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Торговый представитель США заявил, что Трамп не блефует
Торговый представитель США заявил, что Трамп не блефует - 18.08.2026, ПРАЙМ
Торговый представитель США заявил, что Трамп не блефует
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что американский президент Дональд Трамп не блефует, угрожая отказаться от торговой сделки с Великобританией и | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T00:20+0300
2026-08-18T00:20+0300
мировая экономика
сша
великобритания
дональд трамп
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что американский президент Дональд Трамп не блефует, угрожая отказаться от торговой сделки с Великобританией и ввести в отношении нее 100-процентные пошлины, сообщает британская газета Times. "Торговый представитель США предупредил, что угрозы Трампа отказаться от торговой сделки с Британией и ввести 100-процентные пошлины - это "не блеф"... Он заявил Times, что Британия использует американские компании в качестве "копилок" и что он "не собирается этого терпеть", - пишет издание. При этом он заявил, что не станет устанавливать крайних сроков для того, чтобы в Британии отказались от налога на цифровые услуги, который ранее критиковал Трамп. В июне Трамп в очередной раз пригрозил введением 100-процентных пошлин против европейских стран из-за их планов по налогам на цифровые услуги. По мнению Трампа, подобные меры несправедливо направлены против американских технологических компаний, таких как Apple, Google и Meta (запрещена в РФ как экстремистская).
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мировая экономика, сша, великобритания, дональд трамп, apple, meta
Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Apple, Meta
00:20 18.08.2026
 
Торговый представитель США заявил, что Трамп не блефует

Торговый представитель США Грир: Трамп не блефует, угрожая ввести пошлины против Британии

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что американский президент Дональд Трамп не блефует, угрожая отказаться от торговой сделки с Великобританией и ввести в отношении нее 100-процентные пошлины, сообщает британская газета Times.
"Торговый представитель США предупредил, что угрозы Трампа отказаться от торговой сделки с Британией и ввести 100-процентные пошлины - это "не блеф"... Он заявил Times, что Британия использует американские компании в качестве "копилок" и что он "не собирается этого терпеть", - пишет издание.
При этом он заявил, что не станет устанавливать крайних сроков для того, чтобы в Британии отказались от налога на цифровые услуги, который ранее критиковал Трамп.
В июне Трамп в очередной раз пригрозил введением 100-процентных пошлин против европейских стран из-за их планов по налогам на цифровые услуги. По мнению Трампа, подобные меры несправедливо направлены против американских технологических компаний, таких как Apple, Google и Meta (запрещена в РФ как экстремистская).
 
Мировая экономикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯДональд ТрампAppleMeta
 
 
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