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Трамп опубликовал карту Ормузского пролива
Трамп опубликовал карту Ормузского пролива - 18.08.2026, ПРАЙМ
Трамп опубликовал карту Ормузского пролива
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social изображение карты Ормузского пролива, снабдив его подписью "новая | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:35+0300
2026-08-18T14:35+0300
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ВАШИНГТОН, 18 авг — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social изображение карты Ормузского пролива, снабдив его подписью "новая территория США".На опубликованной Трампом карте Ормузский пролив, расположенный между Ираном и Оманом, обведен кругом, а над изображением размещена надпись на английском языке "New U.S. Territory" ("новая территория США").Ранее Трамп заявил, что намерен "довольно скоро" объявить Ормузский пролив территорией США. Американский лидер также утверждал, что Вашингтон установил "полный контроль" над стратегическим водным путем.В свою очередь замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади 15 августа заявил, что Тегеран не запугать угрозами, пролив может быть открыт или закрыт только по распоряжению Ирана. Позднее телеканал Press TV со ссылкой на официального представителя иранского МИД Исмаила Багаи сообщил, что Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив.В понедельник Трамп пригрозил ударами по Оману, отвечая на вопрос Fox News о переговорах Маската и Тегерана по контролю над Ормузским проливом. При этом президент США не уточнил, при каких именно обстоятельствах Вашингтон готов применить силу против султаната.
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финансы, мировая экономика, ормузский пролив, иран, оман, дональд трамп
Финансы, Мировая экономика, Ормузский пролив, ИРАН, ОМАН, Дональд Трамп
Трамп опубликовал карту Ормузского пролива
Трамп опубликовал изображение карты Ормузского пролива с подписью "новая территория США"