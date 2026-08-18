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Госдолг и инфляция бьют рекорды: названы 11 невыполненных обещаний Трампа - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Госдолг и инфляция бьют рекорды: названы 11 невыполненных обещаний Трампа
Госдолг и инфляция бьют рекорды: названы 11 невыполненных обещаний Трампа - 18.08.2026, ПРАЙМ
Госдолг и инфляция бьют рекорды: названы 11 невыполненных обещаний Трампа
Увеличение госдолга, подъем инфляции и рост цен на бензин в США стали следствием 11 невыполненных экономических обещаний американского президента Дональда... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:47+0300
2026-08-18T15:47+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
инфляция
госдолг
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Увеличение госдолга, подъем инфляции и рост цен на бензин в США стали следствием 11 невыполненных экономических обещаний американского президента Дональда Трампа, пишет New York Times."Во втором квартале этого года темпы роста снизились до годового уровня всего в 1,5%, что в значительной степени вызвано или усугублено политикой Трампа", — сообщило издание.Журналисты подчеркнули, что при Трампе дефицит федерального бюджета продолжил расти, а государственный долг готов побить рекорд времен Второй мировой войны."По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, к 2036 году наш государственный долг достигнет 120% валового внутреннего продукта", — уточнили в материале.При этом, как отметили авторы, суды признали большую часть введенных Трампом тарифов незаконными и обязали вернуть компаниям их платежи.Вопреки обещаниям Трампа занятость в обрабатывающей промышленности застопорилась, инфляция догнала уровень заработной платы, а цены на бензин превысили четыре доллара за галлон, добавили журналисты.Также они отметили, что вразрез с заявлениями американского президента стоимость жилья практически не снизилась, а ставки по ипотечным кредитам остались на уровне около 7%. Кроме того, сокращение финансирования программы Medicaid увеличивается с каждым годом, а медицинская страховка подорожала на 26% по сравнению с прошлым годом.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, инфляция, госдолг, госдолг сша
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, инфляция, госдолг, госдолг США
15:47 18.08.2026
 
Госдолг и инфляция бьют рекорды: названы 11 невыполненных обещаний Трампа

NYT: рост госдолга и инфляции в США стали следствием 11 невыполненных обещаний Трампа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Увеличение госдолга, подъем инфляции и рост цен на бензин в США стали следствием 11 невыполненных экономических обещаний американского президента Дональда Трампа, пишет New York Times.
"Во втором квартале этого года темпы роста снизились до годового уровня всего в 1,5%, что в значительной степени вызвано или усугублено политикой Трампа", — сообщило издание.
Журналисты подчеркнули, что при Трампе дефицит федерального бюджета продолжил расти, а государственный долг готов побить рекорд времен Второй мировой войны.
"По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, к 2036 году наш государственный долг достигнет 120% валового внутреннего продукта", — уточнили в материале.
При этом, как отметили авторы, суды признали большую часть введенных Трампом тарифов незаконными и обязали вернуть компаниям их платежи.
Вопреки обещаниям Трампа занятость в обрабатывающей промышленности застопорилась, инфляция догнала уровень заработной платы, а цены на бензин превысили четыре доллара за галлон, добавили журналисты.
Также они отметили, что вразрез с заявлениями американского президента стоимость жилья практически не снизилась, а ставки по ипотечным кредитам остались на уровне около 7%. Кроме того, сокращение финансирования программы Medicaid увеличивается с каждым годом, а медицинская страховка подорожала на 26% по сравнению с прошлым годом.
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Мировая экономикаСШАДональд Трампинфляциягосдолггосдолг США
 
 
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