https://1prime.ru/20260818/tramp-872476939.html

Трамп заявил, что морская блокада Ирана остается в силе

Трамп заявил, что морская блокада Ирана остается в силе - 18.08.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что морская блокада Ирана остается в силе

Президент США Дональд Трамп утверждает, что морская блокада в отношении Ирана остается в силе, а Ормузский пролив открыт для судоходства. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T17:04+0300

2026-08-18T17:04+0300

2026-08-18T17:04+0300

россия

иран

ормузский пролив

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872476939.jpg?1787061850

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что морская блокада в отношении Ирана остается в силе, а Ормузский пролив открыт для судоходства. "Морская блокада (Ирана - ред.) остается в полной силе. Ормузский пролив открыт для судоходства и работает", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

иран

ормузский пролив

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, ормузский пролив, сша, дональд трамп