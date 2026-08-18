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Трамп заявил, что морская блокада Ирана остается в силе
Трамп заявил, что морская блокада Ирана остается в силе - 18.08.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что морская блокада Ирана остается в силе
Президент США Дональд Трамп утверждает, что морская блокада в отношении Ирана остается в силе, а Ормузский пролив открыт для судоходства. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T17:04+0300
2026-08-18T17:04+0300
2026-08-18T17:04+0300
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ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что морская блокада в отношении Ирана остается в силе, а Ормузский пролив открыт для судоходства. "Морская блокада (Ирана - ред.) остается в полной силе. Ормузский пролив открыт для судоходства и работает", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
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РОССИЯ, ИРАН, Ормузский пролив, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что морская блокада Ирана остается в силе
Трамп: морская блокада Ирана остается в силе, но Ормузский пролив открыт для судов