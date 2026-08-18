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"Рег.ру" предупредил о возможных трудностях в работе сервисов
"Рег.ру" предупредил о возможных трудностях в работе сервисов - 18.08.2026, ПРАЙМ
"Рег.ру" предупредил о возможных трудностях в работе сервисов
Крупный российский регистратор доменных имен "Рег.ру" предупредил о возможных трудностях в работе сервисов из-за отключения электроэнергии на крупном узле... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T21:44+0300
2026-08-18T21:44+0300
2026-08-18T21:44+0300
россия
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Крупный российский регистратор доменных имен "Рег.ру" предупредил о возможных трудностях в работе сервисов из-за отключения электроэнергии на крупном узле связи, говорится в сообщении компании.
Ранее во вторник россияне стали сообщать о проблемах в работе сервисов, включая операторов связи, а также банков, онлайн-кинотеатров и магазинов.
"Некоторые сервисы могут быть недоступны из-за отключения электроэнергии на крупном узле связи", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что из-за инцидента пользователи могут испытывать трудности с доступом ко многим ресурсам, в том числе размещенным в "Рег.ру".
"Мы надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла", - добавили там.
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россия
"Рег.ру" предупредил о возможных трудностях в работе сервисов
Регистратор доменных имен "Рег.ру" предупредил о возможных трудностях в работе сервисов
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Крупный российский регистратор доменных имен "Рег.ру" предупредил о возможных трудностях в работе сервисов из-за отключения электроэнергии на крупном узле связи, говорится в сообщении компании.
Ранее во вторник россияне стали сообщать о проблемах в работе сервисов, включая операторов связи, а также банков, онлайн-кинотеатров и магазинов.
"Некоторые сервисы могут быть недоступны из-за отключения электроэнергии на крупном узле связи", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что из-за инцидента пользователи могут испытывать трудности с доступом ко многим ресурсам, в том числе размещенным в "Рег.ру".
"Мы надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла", - добавили там.