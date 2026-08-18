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"Рег.ру" предупредил о возможных трудностях в работе сервисов

"Рег.ру" предупредил о возможных трудностях в работе сервисов - 18.08.2026, ПРАЙМ

"Рег.ру" предупредил о возможных трудностях в работе сервисов

Крупный российский регистратор доменных имен "Рег.ру" предупредил о возможных трудностях в работе сервисов из-за отключения электроэнергии на крупном узле... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T21:44+0300

2026-08-18T21:44+0300

2026-08-18T21:44+0300

россия

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Крупный российский регистратор доменных имен "Рег.ру" предупредил о возможных трудностях в работе сервисов из-за отключения электроэнергии на крупном узле связи, говорится в сообщении компании. Ранее во вторник россияне стали сообщать о проблемах в работе сервисов, включая операторов связи, а также банков, онлайн-кинотеатров и магазинов. "Некоторые сервисы могут быть недоступны из-за отключения электроэнергии на крупном узле связи", - говорится в сообщении. В компании отметили, что из-за инцидента пользователи могут испытывать трудности с доступом ко многим ресурсам, в том числе размещенным в "Рег.ру". "Мы надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла", - добавили там.

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