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В Ленинградской области могут построить общественно-деловой центр
В Ленинградской области могут построить общественно-деловой центр - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Ленинградской области могут построить общественно-деловой центр
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Общественно-деловой центр "Ленсити" могут построить рядом с будущей станцией метро в Кудрово в Ленинградской области,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T00:32+0300
2026-08-18T00:32+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Общественно-деловой центр "Ленсити" могут построить рядом с будущей станцией метро в Кудрово в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Для будущего метро и транспортно-пересадочного узла регион выкупает необходимые земельные участки. Рядом с будущей станцией рассматриваем создание общественно-делового центра "Ленсити": сейчас объявлен открытый архитектурный конкурс, по итогам которого из десяти отобранных работ определят три лучшие концепции", - написал он в своем канале на платформе "Макс" по итогам прямой линии с жителями.
Ранее сообщалось, что власти Ленинградской области надеются, что проектирование станции метро "Кудрово", которая станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена, начнется в этом году. В декабре 2025 года Дрозденко сообщал, что власти Петербурга называют датой открытия станции метро "Кудрово" 2029 год.
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россия, ленинградская область, петербург, санкт-петербург
РОССИЯ, Ленинградская область, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В Ленинградской области могут построить общественно-деловой центр
Общественно-деловой центр могут построить рядом с будущей станцией метро в Кудрово
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Общественно-деловой центр "Ленсити" могут построить рядом с будущей станцией метро в Кудрово в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Для будущего метро и транспортно-пересадочного узла регион выкупает необходимые земельные участки. Рядом с будущей станцией рассматриваем создание общественно-делового центра "Ленсити": сейчас объявлен открытый архитектурный конкурс, по итогам которого из десяти отобранных работ определят три лучшие концепции", - написал он в своем канале на платформе "Макс" по итогам прямой линии с жителями.
Ранее сообщалось, что власти Ленинградской области надеются, что проектирование станции метро "Кудрово", которая станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена, начнется в этом году. В декабре 2025 года Дрозденко сообщал, что власти Петербурга называют датой открытия станции метро "Кудрово" 2029 год.