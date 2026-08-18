https://1prime.ru/20260818/tsentr-872446439.html

В Ленинградской области могут построить общественно-деловой центр

В Ленинградской области могут построить общественно-деловой центр - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Ленинградской области могут построить общественно-деловой центр

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Общественно-деловой центр "Ленсити" могут построить рядом с будущей станцией метро в Кудрово в Ленинградской области,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T00:32+0300

2026-08-18T00:32+0300

2026-08-18T00:32+0300

россия

ленинградская область

петербург

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872446439.jpg?1787002347

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Общественно-деловой центр "Ленсити" могут построить рядом с будущей станцией метро в Кудрово в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Для будущего метро и транспортно-пересадочного узла регион выкупает необходимые земельные участки. Рядом с будущей станцией рассматриваем создание общественно-делового центра "Ленсити": сейчас объявлен открытый архитектурный конкурс, по итогам которого из десяти отобранных работ определят три лучшие концепции", - написал он в своем канале на платформе "Макс" по итогам прямой линии с жителями. Ранее сообщалось, что власти Ленинградской области надеются, что проектирование станции метро "Кудрово", которая станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена, начнется в этом году. В декабре 2025 года Дрозденко сообщал, что власти Петербурга называют датой открытия станции метро "Кудрово" 2029 год.

ленинградская область

петербург

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ленинградская область, петербург, санкт-петербург