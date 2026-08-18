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Деловая активность в России в августе повысилась

Деловая активность в России в августе повысилась - 18.08.2026, ПРАЙМ

Деловая активность в России в августе повысилась

Деловая активность в России в августе несколько повысилась, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T16:44+0300

2026-08-18T16:44+0300

2026-08-18T16:44+0300

россия

банк россии

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Деловая активность в России в августе несколько повысилась, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "В августе оценки делового климата со стороны компаний несколько повысились после заметного снижения в июле, в том числе на фоне постепенной стабилизации ситуации на топливном рынке. ИБК (индикатор бизнес-климата - ред.) составил -2,4 пункта после -3,5 пункта месяцем ранее", - говорится в комментарии. Отмечается, что динамика индикатора определялась некоторым повышением текущих оценок по производству, а также улучшением краткосрочных ожиданий компаний. "Основной положительный вклад в изменение ИБК в августе внесли предприятия сферы услуг, добычи полезных ископаемых и транспортировки", - говорится в материалах ЦБ. При этом текущие оценки бизнес-климата в августе снизились как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей, особенно заметно – в обработке. В то же время менее негативно, чем в июле, текущую ситуацию оценили предприятия транспортировки и хранения, добычи полезных ископаемых и электроэнергетики, уточняется там. Краткосрочные ожидания бизнеса в августе повысились после снижения в предыдущие три месяца, однако в целом их уровень оставался ниже значений 2023-2025 годов. По сравнению с июлем рост ожиданий наблюдался почти во всех отраслях, кроме сельского хозяйства, говорится в материалах ЦБ. "Оценки делового климата в августе по предприятиям крупного бизнеса повысились, по группе малых и микропредприятий по сравнению с июлем практически не изменились, средних предприятий – несколько снизились", - подытожили там.

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