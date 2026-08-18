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Условия кредитования для предприятий улучшились в августе
Условия кредитования для предприятий улучшились в августе - 18.08.2026, ПРАЙМ
Условия кредитования для предприятий улучшились в августе
Оценки предприятиями условий кредитования в августе немного улучшились, но остаются жесткими, говорится в аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий". | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T17:14+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Оценки предприятиями условий кредитования в августе немного улучшились, но остаются жесткими, говорится в аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий". "В августе оценки предприятиями условий кредитования по сравнению с предыдущим месяцем несколько улучшились в целом по экономике, но остаются жесткими", - говорится в материале регулятора. Оценки условий кредитования в водоснабжении, добыче, торговле, сельском хозяйстве и сфере услуг снизились, преимущественно из‑за неценовых условий, поясняет регулятор. Общий баланс оценок предприятиями условий кредитования остается выше средних значений за последние 10 лет, отмечает ЦБ.
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банки, финансы, россия
Условия кредитования для предприятий улучшились в августе
ЦБ: оценки предприятиями условий кредитования в августе несколько улучшились
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Оценки предприятиями условий кредитования в августе немного улучшились, но остаются жесткими, говорится в аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий".
"В августе оценки предприятиями условий кредитования по сравнению с предыдущим месяцем несколько улучшились в целом по экономике, но остаются жесткими", - говорится в материале регулятора.
Оценки условий кредитования в водоснабжении, добыче, торговле, сельском хозяйстве и сфере услуг снизились, преимущественно из‑за неценовых условий, поясняет регулятор.
Общий баланс оценок предприятиями условий кредитования остается выше средних значений за последние 10 лет, отмечает ЦБ.