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Условия кредитования для предприятий улучшились в августе

Условия кредитования для предприятий улучшились в августе - 18.08.2026, ПРАЙМ

Условия кредитования для предприятий улучшились в августе

Оценки предприятиями условий кредитования в августе немного улучшились, но остаются жесткими, говорится в аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий". | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T17:14+0300

2026-08-18T17:14+0300

2026-08-18T17:14+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Оценки предприятиями условий кредитования в августе немного улучшились, но остаются жесткими, говорится в аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий". "В августе оценки предприятиями условий кредитования по сравнению с предыдущим месяцем несколько улучшились в целом по экономике, но остаются жесткими", - говорится в материале регулятора. Оценки условий кредитования в водоснабжении, добыче, торговле, сельском хозяйстве и сфере услуг снизились, преимущественно из‑за неценовых условий, поясняет регулятор. Общий баланс оценок предприятиями условий кредитования остается выше средних значений за последние 10 лет, отмечает ЦБ.

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