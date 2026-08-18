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Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду - 18.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,35 копейки - до 12,6240 рубля, доллара - вырос на 15,09 копейки, до 85,1645 рубля,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T17:30+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,35 копейки - до 12,6240 рубля, доллара - вырос на 15,09 копейки, до 85,1645 рубля, евро - на 39,6 копейки, до 98,7312 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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Экономика, Рынок, США, Банк России, валюта, Торги, рубль, юань, евро, гонконгский доллар
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня на среду снизился до 12,62 рубля