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ЦБ вводит временные меры поддержки для участников финсектора Крыма

ЦБ вводит временные меры поддержки для участников финсектора Крыма - 18.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ вводит временные меры поддержки для участников финсектора Крыма

Банк России вводит временные меры поддержки для зарегистрированных на территории Крыма и Севастополя участников финансового сектора, сообщает регулятор. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T18:29+0300

2026-08-18T18:29+0300

2026-08-18T18:29+0300

финансы

банки

севастополь

крым

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Банк России вводит временные меры поддержки для зарегистрированных на территории Крыма и Севастополя участников финансового сектора, сообщает регулятор. "Банк России вводит временные меры поддержки для зарегистрированных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя потребительских микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и жилищных накопительных кооперативов, ломбардов", - говорится в документе. Также вводятся меры поддержки для кредитных организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторов по приему платежей, а также саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, членами которых являются зарегистрированные на территории Крыма и Севастополя субъекты рынка микрофинансирования и операторы по приему платежей. В документе отмечается, что Банк России будет воздерживаться от применения мер воздействия к зарегистрированным на территории Крыма и Севастополя субъектам рынка микрофинансирования, ломбардам, профессиональным участникам – кредитным организациям, управляющим компаниям и операторам по приему платежей. ЦБ рекомендует СРО при применении мер в отношении своих членов учитывать введенные регулятором временные меры поддержки для зарегистрированных на территории Крыма и Севастополя субъектов рынка микрофинансирования и операторов по приему платежей и воздержаться от применения мер воздействия.

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финансы, банки, севастополь, крым, банк россии