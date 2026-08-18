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Биржевые цены на сахар в мире обновили максимум прошлого года

Биржевые цены на сахар в мире обновили максимум прошлого года - 18.08.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на сахар в мире обновили максимум прошлого года

Биржевые цены на сахар в мире во вторник поднялись до самой высокой отметки с июня прошлого года, свидетельствуют данные ICE Futures. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T11:57+0300

2026-08-18T11:57+0300

2026-08-18T12:04+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире во вторник поднялись до самой высокой отметки с июня прошлого года, свидетельствуют данные ICE Futures. По состоянию на 11.37 мск стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 0,89% - до 17,05 цента за фунт. Максимально в ходе торгов показатель составил 17,17 цента, что является самым высоким уровнем со 2 июня 2025 года. С начала августа цена сахара выросла более чем на 16,5%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40