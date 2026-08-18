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Биржевые цены на сахар в мире обновили максимум прошлого года
Биржевые цены на сахар в мире обновили максимум прошлого года - 18.08.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар в мире обновили максимум прошлого года
Биржевые цены на сахар в мире во вторник поднялись до самой высокой отметки с июня прошлого года, свидетельствуют данные ICE Futures. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T11:57+0300
2026-08-18T11:57+0300
2026-08-18T12:04+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире во вторник поднялись до самой высокой отметки с июня прошлого года, свидетельствуют данные ICE Futures. По состоянию на 11.37 мск стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 0,89% - до 17,05 цента за фунт. Максимально в ходе торгов показатель составил 17,17 цента, что является самым высоким уровнем со 2 июня 2025 года. С начала августа цена сахара выросла более чем на 16,5%.
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Биржевые цены на сахар в мире обновили максимум прошлого года
Биржевые цены на сахар в мире поднялись до самой высокой отметки с июня 2025 года
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире во вторник поднялись до самой высокой отметки с июня прошлого года, свидетельствуют данные ICE Futures.
По состоянию на 11.37 мск стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 0,89% - до 17,05 цента за фунт.
Максимально в ходе торгов показатель составил 17,17 цента, что является самым высоким уровнем со 2 июня 2025 года.
С начала августа цена сахара выросла более чем на 16,5%.