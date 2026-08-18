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Цены на сахар в мире выросли на 4%
Цены на сахар в мире выросли на 4% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Цены на сахар в мире выросли на 4%
Биржевые цены на сахар в мире во вторник растут на 4%, до самого высокого уровня с мая прошлого года, свидетельствуют данные ICE Futures. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:38+0300
2026-08-18T15:38+0300
2026-08-18T15:41+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире во вторник растут на 4%, до самого высокого уровня с мая прошлого года, свидетельствуют данные ICE Futures. По состоянию на 15.18 мск стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 4,09% - до 17,56 цента за фунт. Максимально в ходе торгов показатель составил 17,58 цента - это самое высокое значение с 22 мая 2025 года. С начала августа цена сахара выросла на 19%.
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рынок, цены на сахар, цены, биржа, фьючерсы
Рынок, Экономика, цены на сахар, цены, биржа, фьючерсы
Цены на сахар в мире выросли на 4%
ICE Futures: цены на сахар в мире выросли до самого высокого уровня с мая 2025 года
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире во вторник растут на 4%, до самого высокого уровня с мая прошлого года, свидетельствуют данные ICE Futures.
По состоянию на 15.18 мск стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 4,09% - до 17,56 цента за фунт.
Максимально в ходе торгов показатель составил 17,58 цента - это самое высокое значение с 22 мая 2025 года.
С начала августа цена сахара выросла на 19%.