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В "Туту" рассказали о росте спроса россиян на зарубежные перелеты
В "Туту" рассказали о росте спроса россиян на зарубежные перелеты - 18.08.2026, ПРАЙМ
В "Туту" рассказали о росте спроса россиян на зарубежные перелеты
Спрос россиян на зарубежные перелеты вырос на 7,8% с января по середину августа 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:31+0300
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россия
узбекистан
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Спрос россиян на зарубежные перелеты вырос на 7,8% с января по середину августа 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в "Туту".
"Сервис путешествий "Туту" изучил спрос на зарубежные перелеты с начала года. По данным на середину августа, спрос на авиа вырос на 7,8%, средний чек перелета туда-обратно составил 36 938 рублей", - сообщает компания.
Отмечается, что в топ-5 популярных стран вошли Узбекистан, куда спрос вырос на 22,3%, а также Таджикистан, Армения, Турция и Азербайджан.
При этом популярность других направлений заметно изменилась. Так, например, перелеты в ОАЭ упали почти на треть, в Израиль - на 20,2%.
В компании добавили, что спрос на перелеты в Белоруссию снизился на 4,3%, так как часть пассажиров перераспределилась на поезда и автобусы, спрос на которые вырос на 2,3% и 17,8% соответственно.
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бизнес, россия, узбекистан, таджикистан, армения
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, АРМЕНИЯ
В "Туту" рассказали о росте спроса россиян на зарубежные перелеты
"Туту": спрос россиян на зарубежные перелеты вырос на 7,8% с января по середину августа
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Спрос россиян на зарубежные перелеты вырос на 7,8% с января по середину августа 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в "Туту".
"Сервис путешествий "Туту" изучил спрос на зарубежные перелеты с начала года. По данным на середину августа, спрос на авиа вырос на 7,8%, средний чек перелета туда-обратно составил 36 938 рублей", - сообщает компания.
Отмечается, что в топ-5 популярных стран вошли Узбекистан, куда спрос вырос на 22,3%, а также Таджикистан, Армения, Турция и Азербайджан.
При этом популярность других направлений заметно изменилась. Так, например, перелеты в ОАЭ упали почти на треть, в Израиль - на 20,2%.
В компании добавили, что спрос на перелеты в Белоруссию снизился на 4,3%, так как часть пассажиров перераспределилась на поезда и автобусы, спрос на которые вырос на 2,3% и 17,8% соответственно.