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Мошенники предлагают поддельные билеты на концерт Канье Уэста в России

Мошенники предлагают поддельные билеты на концерт Канье Уэста в России - 18.08.2026, ПРАЙМ

Мошенники предлагают поддельные билеты на концерт Канье Уэста в России

Мошенники от лица якобы концертных агентств предлагают поддельные билеты по "выгодной цене" на концерт Канье Уэста, который пройдет в октябре в России,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T08:27+0300

2026-08-18T08:27+0300

2026-08-18T09:01+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мошенники от лица якобы концертных агентств предлагают поддельные билеты по "выгодной цене" на концерт Канье Уэста, который пройдет в октябре в России, рассказали РИА Новости в "МТС Защитник". "Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с предстоящим концертом Канье Уэста в России. Злоумышленники звонят от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по "выгодной" цене, пользуясь тем, что официальные дешевые билеты уже распроданы", - сообщили в сервисе. Так, злоумышленники рассказывают о наличии "дополнительной квоты мест" или "билетах от организаторов", после чего просят перевести предоплату или перейти по ссылке для покупки. В итоге жертва теряет деньги и получает ненастоящие билеты, которые не дают права посещения концерта. В сервисе напомнили, что настоящие концертные агентства не обзванивают зрителей с предложениями перекупить билеты по телефону. "Покупайте билеты только на официальных платформах или проверенных сайтах-партнерах, не переходите по ссылкам от незнакомцев", - посоветовали там. Ранее в концертном агентстве Say Agency РИА Новости сообщили, что Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта на площадке "Газпром - Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября.

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бизнес, россия, общество , санкт-петербург, канье уэст, мтс, газпром