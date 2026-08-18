https://1prime.ru/20260818/uest-872450057.html
Мошенники предлагают поддельные билеты на концерт Канье Уэста в России
Мошенники предлагают поддельные билеты на концерт Канье Уэста в России - 18.08.2026, ПРАЙМ
Мошенники предлагают поддельные билеты на концерт Канье Уэста в России
Мошенники от лица якобы концертных агентств предлагают поддельные билеты по "выгодной цене" на концерт Канье Уэста, который пройдет в октябре в России,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T08:27+0300
2026-08-18T08:27+0300
2026-08-18T09:01+0300
бизнес
россия
общество
санкт-петербург
канье уэст
мтс
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872450057.jpg?1787032917
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мошенники от лица якобы концертных агентств предлагают поддельные билеты по "выгодной цене" на концерт Канье Уэста, который пройдет в октябре в России, рассказали РИА Новости в "МТС Защитник". "Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с предстоящим концертом Канье Уэста в России. Злоумышленники звонят от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по "выгодной" цене, пользуясь тем, что официальные дешевые билеты уже распроданы", - сообщили в сервисе. Так, злоумышленники рассказывают о наличии "дополнительной квоты мест" или "билетах от организаторов", после чего просят перевести предоплату или перейти по ссылке для покупки. В итоге жертва теряет деньги и получает ненастоящие билеты, которые не дают права посещения концерта. В сервисе напомнили, что настоящие концертные агентства не обзванивают зрителей с предложениями перекупить билеты по телефону. "Покупайте билеты только на официальных платформах или проверенных сайтах-партнерах, не переходите по ссылкам от незнакомцев", - посоветовали там. Ранее в концертном агентстве Say Agency РИА Новости сообщили, что Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта на площадке "Газпром - Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября.
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , санкт-петербург, канье уэст, мтс, газпром
Бизнес, РОССИЯ, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Канье Уэст, МТС, Газпром
Мошенники предлагают поддельные билеты на концерт Канье Уэста в России
"МТС Защитник": мошенники предлагают поддельные билеты на концерт Канье Уэста в России
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мошенники от лица якобы концертных агентств предлагают поддельные билеты по "выгодной цене" на концерт Канье Уэста, который пройдет в октябре в России, рассказали РИА Новости в "МТС Защитник".
"Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с предстоящим концертом Канье Уэста в России. Злоумышленники звонят от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по "выгодной" цене, пользуясь тем, что официальные дешевые билеты уже распроданы", - сообщили в сервисе.
Так, злоумышленники рассказывают о наличии "дополнительной квоты мест" или "билетах от организаторов", после чего просят перевести предоплату или перейти по ссылке для покупки. В итоге жертва теряет деньги и получает ненастоящие билеты, которые не дают права посещения концерта.
В сервисе напомнили, что настоящие концертные агентства не обзванивают зрителей с предложениями перекупить билеты по телефону. "Покупайте билеты только на официальных платформах или проверенных сайтах-партнерах, не переходите по ссылкам от незнакомцев", - посоветовали там.
Ранее в концертном агентстве Say Agency РИА Новости сообщили, что Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта на площадке "Газпром - Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября.