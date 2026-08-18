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Судно подверглось удару в Ормузском проливе
Судно подверглось удару в Ормузском проливе - 18.08.2026, ПРАЙМ
Судно подверглось удару в Ормузском проливе
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что судно подверглось удару в Ормузском проливе, есть пострадавший среди членов экипажа. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:18+0300
2026-08-18T09:18+0300
2026-08-18T09:18+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что судно подверглось удару в Ормузском проливе, есть пострадавший среди членов экипажа. "UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Служащий по вопросам безопасности компании сообщил, что судно подверглось удару неизвестного снаряда во время прохода через Ормузский пролив. В результате удара повреждено машинное отделение и пострадал член экипажа", - сообщает UKTMO на своем сайте. Как отмечается, с остальной частью экипажа работает береговая охрана Омана. Об ущербе окружающей среде пока не сообщалось, добавили в UKMTO.
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мировая экономика, ормузский пролив, оман
Мировая экономика, Ормузский пролив, ОМАН
Судно подверглось удару в Ормузском проливе
UKMTO: судно подверглось удару в Ормузском проливе, есть пострадавший