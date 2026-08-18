https://1prime.ru/20260818/ukraina-872452501.html
США надеются на прорыв в переговорах по Украине, пишет FT
США надеются на прорыв в переговорах по Украине, пишет FT - 18.08.2026, ПРАЙМ
США надеются на прорыв в переговорах по Украине, пишет FT
США надеются достичь прорыва в переговорах на украинском треке благодаря участию неожиданных переговорщиков, как, например, глава комиссии США по изящным... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:35+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. США надеются достичь прорыва в переговорах на украинском треке благодаря участию неожиданных переговорщиков, как, например, глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, сообщает газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.Кук возглавлял американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 3 по 6 июня."США надеются, что неожиданные переговорщики, как Кук, могут помочь выйти из дипломатического тупика по (конфликту – ред.) на Украине", - пишет издание.По утверждению газеты, этим летом Кук участвовал в переговорах в России.Кук отказался комментировать изданию подробности встреч с российской стороной, а также уточнять, планируются ли дополнительные встречи с его участием."Поступает много запросов. Мы работаем над этим в настоящее время", - сказал американский чиновник."США "продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами с целью работы на завершением конфликта", а Трамп "с оптимизмом" смотрит на возможность заключения мирной сделки", - говорится в публикации.Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва готова принять спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для новых переговоров, препятствий для этого нет. Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
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сша, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, россия
США, УКРАИНА, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, РОССИЯ
США надеются на прорыв в переговорах по Украине, пишет FT
FT: США надеются добиться прорыва на украинском треке благодаря неожиданным переговорщикам
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. США надеются достичь прорыва в переговорах на украинском треке благодаря участию неожиданных переговорщиков, как, например, глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, сообщает газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
Кук возглавлял американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 3 по 6 июня.
"США надеются, что неожиданные переговорщики, как Кук, могут помочь выйти из дипломатического тупика по (конфликту – ред.) на Украине", - пишет издание.
По утверждению газеты, этим летом Кук участвовал в переговорах в России.
Кук отказался комментировать изданию подробности встреч с российской стороной, а также уточнять, планируются ли дополнительные встречи с его участием.
"Поступает много запросов. Мы работаем над этим в настоящее время", - сказал американский чиновник.
"США "продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами с целью работы на завершением конфликта", а Трамп "с оптимизмом" смотрит на возможность заключения мирной сделки", - говорится в публикации.
Ранее глава комитета Совета Федерации
по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва готова принять спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа
и Джареда Кушнера
для новых переговоров, препятствий для этого нет.
Президент РФ Владимир Путин
28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США
по Украине
после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже
в августе 2025 года.
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