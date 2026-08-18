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"Украинцы смирились": аналитик заявил о признании потери Донбасса

"Украинцы смирились": аналитик заявил о признании потери Донбасса - 18.08.2026, ПРАЙМ

"Украинцы смирились": аналитик заявил о признании потери Донбасса

Украинцы уже смирились с тем, что территории, находящиеся под контролем России, останутся за ней, и вернуть их не удастся. Такое мнение выразил директор... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T14:32+0300

2026-08-18T14:32+0300

2026-08-18T14:32+0300

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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украинцы уже смирились с тем, что территории, находящиеся под контролем России, останутся за ней, и вернуть их не удастся. Такое мнение выразил директор Евразийской программы Института Куинси Анатоль Ливен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, пишет ИноСМИ.По его словам, украинцы в этом вопросе оказались реалистичнее своих западных сторонников. "Многие требования России я считаю совершенно разумными. Она призывает Киев отказаться от последнего кусочка Донбасса", — заявил Ливен.Он также отметил, что первопричины конфликта, включая страх России перед расширением НАТО, необходимо учитывать и решать. При этом, по мнению аналитика, переговоры на уровне Евросоюза невозможны из-за позиции Прибалтики и Польши, которые заблокируют любые инициативы. Посредниками должны выступить Германия, Франция и Великобритания.Анатоль Ливен подчеркнул, что европейские страны постепенно начинают двигаться в этом направлении. Ранее российские официальные лица неоднократно заявляли, что условия для мирного урегулирования включают признание территориальных реалий и отказ Киева от вступления в НАТО.

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мировая экономика, киев, нато, ес, прибалтика, польша, общество