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"Украинцы смирились": аналитик заявил о признании потери Донбасса - 18.08.2026, ПРАЙМ
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"Украинцы смирились": аналитик заявил о признании потери Донбасса
"Украинцы смирились": аналитик заявил о признании потери Донбасса - 18.08.2026, ПРАЙМ
"Украинцы смирились": аналитик заявил о признании потери Донбасса
Украинцы уже смирились с тем, что территории, находящиеся под контролем России, останутся за ней, и вернуть их не удастся. Такое мнение выразил директор... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:32+0300
2026-08-18T14:32+0300
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украинцы уже смирились с тем, что территории, находящиеся под контролем России, останутся за ней, и вернуть их не удастся. Такое мнение выразил директор Евразийской программы Института Куинси Анатоль Ливен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, пишет ИноСМИ.По его словам, украинцы в этом вопросе оказались реалистичнее своих западных сторонников. "Многие требования России я считаю совершенно разумными. Она призывает Киев отказаться от последнего кусочка Донбасса", — заявил Ливен.Он также отметил, что первопричины конфликта, включая страх России перед расширением НАТО, необходимо учитывать и решать. При этом, по мнению аналитика, переговоры на уровне Евросоюза невозможны из-за позиции Прибалтики и Польши, которые заблокируют любые инициативы. Посредниками должны выступить Германия, Франция и Великобритания.Анатоль Ливен подчеркнул, что европейские страны постепенно начинают двигаться в этом направлении. Ранее российские официальные лица неоднократно заявляли, что условия для мирного урегулирования включают признание территориальных реалий и отказ Киева от вступления в НАТО.
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мировая экономика, киев, нато, ес, прибалтика, польша, общество
Мировая экономика, Киев, НАТО, ЕС, Прибалтика, ПОЛЬША, Общество
14:32 18.08.2026
 
"Украинцы смирились": аналитик заявил о признании потери Донбасса

Анатоль Ливен: жители Украины реалистичнее западных спонсоров оценивают ситуацию

© РИА Новости . Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПатриотическая акция в ДНР "Мы возвращаемся домой"
Патриотическая акция в ДНР Мы возвращаемся домой - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Сергей Батурин
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украинцы уже смирились с тем, что территории, находящиеся под контролем России, останутся за ней, и вернуть их не удастся. Такое мнение выразил директор Евразийской программы Института Куинси Анатоль Ливен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, пишет ИноСМИ.
По его словам, украинцы в этом вопросе оказались реалистичнее своих западных сторонников.
"Многие требования России я считаю совершенно разумными. Она призывает Киев отказаться от последнего кусочка Донбасса", — заявил Ливен.
Он также отметил, что первопричины конфликта, включая страх России перед расширением НАТО, необходимо учитывать и решать. При этом, по мнению аналитика, переговоры на уровне Евросоюза невозможны из-за позиции Прибалтики и Польши, которые заблокируют любые инициативы. Посредниками должны выступить Германия, Франция и Великобритания.
Анатоль Ливен подчеркнул, что европейские страны постепенно начинают двигаться в этом направлении. Ранее российские официальные лица неоднократно заявляли, что условия для мирного урегулирования включают признание территориальных реалий и отказ Киева от вступления в НАТО.
 
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