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Patriot на Украине бесполезны: перехватчики закончились месяцы назад

Patriot на Украине бесполезны: перехватчики закончились месяцы назад - 18.08.2026, ПРАЙМ

Patriot на Украине бесполезны: перехватчики закончились месяцы назад

Украинские батареи Patriot оказались бесполезны из-за нехватки перехватчиков, сообщает ИноСМИ со ссылкой на CNN. Запасы ракет почти исчерпаны, а производство не | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T15:10+0300

2026-08-18T15:10+0300

2026-08-18T15:10+0300

мировая экономика

украина

сша

персидский залив

raytheon technologies

lockheed martin

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Украинские батареи Patriot оказались бесполезны из-за нехватки перехватчиков, сообщает ИноСМИ со ссылкой на CNN. Запасы ракет почти исчерпаны, а производство не успевает за расходом. Телеканал первым из СМИ получил доступ к одной из батарей Patriot на территории Украины и зафиксировал, что пусковые установки простаивают уже несколько месяцев.На 16 пусковых трубах системы, которую осмотрели корреспонденты CNN, видны следы износа от регулярного использования. Однако главный инженер, назвавшийся Дмитрием, сообщил, что последние шесть недель установка не стреляла. Украина не уточняет, сколько именно перехватчиков у нее осталось. Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо 5% от запасов США, чтобы пережить зиму, но в настоящее время у нее имеется лишь 1%."Это действительно душераздирающее зрелище, когда у тебя есть все необходимое оборудование, но ты не в состоянии перехватить ни одной ракеты, — сказал Дмитрий. — Баллистические ракеты пролетают у тебя над головой, и ты ничего не можешь с этим поделать".Глобальный дефицит перехватчиков Patriot обострился массированными запусками в Персидском заливе в марте и апреле. По данным Института исследований внешней политики, за первые четыре дня войны с Ираном силы коалиции расходовали в среднем 225 перехватчиков в сутки. Производитель Lockheed Martin выпустил за весь 2025 год 620 перехватчиков (в среднем 1,7 в день). Соотношение расхода к производству составило 132 к 1.Зеленский предложил Raytheon и Lockheed Martin создать завод на территории Украины, чтобы производить перехватчики по лицензии. "Это будет ваша компания, — вспоминал он. — С нашими мозгами, нашими руками и нашими инженерами". Однако в Белом доме заявили, что никаких решений по этому вопросу не принималось, а безопасность американских технологий остается приоритетом.На вопрос CNN, сможет ли Украина оперативно создать батарею Patriot без учета интеллектуальной собственности, Дмитрий ответил: "Нет. Определенно нет — это очень сложная процедура, требующая обширных знаний и огромной технической информации".

украина

сша

персидский залив

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мировая экономика, украина, сша, персидский залив, raytheon technologies, lockheed martin, владимир зеленский, cnn