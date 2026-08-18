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Рада бьет тревогу: бюджет Украины "в шаге от пропасти" - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Рада бьет тревогу: бюджет Украины "в шаге от пропасти"
Рада бьет тревогу: бюджет Украины "в шаге от пропасти" - 18.08.2026, ПРАЙМ
Рада бьет тревогу: бюджет Украины "в шаге от пропасти"
Невыполнение доходной части бюджета Украины и замедление экономики создают серьезные проблемы в финансовой политике, которая находится в шаге от пропасти,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:59+0300
2026-08-18T10:03+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Невыполнение доходной части бюджета Украины и замедление экономики создают серьезные проблемы в финансовой политике, которая находится в шаге от пропасти, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Депутат назвал ситуацию с публичными финансами на Украине очень непростой и тревожной. "Невыполнение бюджета в доходной части, некоторые, мягко говоря, невзвешенные решения в оборонной сфере, но не только, объективное замедление развития экономики привели к тому, что проблемы будут даже со 100% выполнением всех наших обязательств и получением всех подтвержденных денег", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. По словам депутата, невыполнение любого международного обязательства из меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) или ЕС значительно усугубит проблему, и призвал украинский парламент проголосовать за выполнение всех обязательств на этой пленарной неделе. "Должны проголосовать все обязательства на эту пленарную неделю. И наконец забыть о политике в шаге от пропасти", - написал Гетманцев. По информации министерства финансов Украины, на конец 2013 года, то есть на фоне проходившего в стране Майдана, внешний и внутренний долг страны составляли 584,79 миллиарда гривен. Из последнего отчета минфина Украины следует, что к июню 2026 года долг вырос в 16,2 раза. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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финансы, мировая экономика, украина, запад, мвф, ес
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, МВФ, ЕС
09:59 18.08.2026 (обновлено: 10:03 18.08.2026)
 
Рада бьет тревогу: бюджет Украины "в шаге от пропасти"

Депутат Рады Гетманцев: невыполнение доходной части бюджета Украины ведет к пропасти

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Невыполнение доходной части бюджета Украины и замедление экономики создают серьезные проблемы в финансовой политике, которая находится в шаге от пропасти, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
Депутат назвал ситуацию с публичными финансами на Украине очень непростой и тревожной.
"Невыполнение бюджета в доходной части, некоторые, мягко говоря, невзвешенные решения в оборонной сфере, но не только, объективное замедление развития экономики привели к тому, что проблемы будут даже со 100% выполнением всех наших обязательств и получением всех подтвержденных денег", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
По словам депутата, невыполнение любого международного обязательства из меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) или ЕС значительно усугубит проблему, и призвал украинский парламент проголосовать за выполнение всех обязательств на этой пленарной неделе.
"Должны проголосовать все обязательства на эту пленарную неделю. И наконец забыть о политике в шаге от пропасти", - написал Гетманцев.
По информации министерства финансов Украины, на конец 2013 года, то есть на фоне проходившего в стране Майдана, внешний и внутренний долг страны составляли 584,79 миллиарда гривен. Из последнего отчета минфина Украины следует, что к июню 2026 года долг вырос в 16,2 раза.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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