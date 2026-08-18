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В Узбекистане запустят международный финансовый центр - 18.08.2026, ПРАЙМ
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В Узбекистане запустят международный финансовый центр
В Узбекистане запустят международный финансовый центр - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане запустят международный финансовый центр
Ташкентский международный финансовый центр и международный центр цифровых технологий Enterprise Uzbekistan будут запущены в 2027 году, сообщил пресс-секретарь... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:35+0300
2026-08-18T10:59+0300
узбекистан
англия
уэльс
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 18 авг – ПРАЙМ. Ташкентский международный финансовый центр и международный центр цифровых технологий Enterprise Uzbekistan будут запущены в 2027 году, сообщил пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов. По данным пресс-службы главы государства, во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в Хорезмской области проводит традиционный диалог с предпринимателями. "В следующем году будут запущены Ташкентский международный финансовый центр и международный центр цифровых технологий Enterprise Uzbekistan", - - написал Асадов в своем Telegram-канале, комментируя выступление президента страны. По его данным, эти центры создадут возможности для привлечения 20-25 миллиардов долларов капитала, новых знаний и технологий. В июле Мирзиеев подписал конституционный закон о Ташкентском международном финансовом центре. В соответствии с законом, совет центра возглавит глава государства. В составе центра также будет действовать Ташкентский международный коммерческий суд, на территории будет напрямую применятся общее право Англии и Уэльса. Английский язык является официальным языком центра. Закон устанавливает, что репатриация капитала или дохода, полученного от деятельности на территории центра, будет проводиться без ограничений. Иностранные специалисты смогут устраиваться на работу на территории центра без необходимости получать подтверждение права на трудовую деятельность. Также иностранные граждане и лица без гражданства, работающие в центре, смогут получить въездную визу сроком до пяти лет.
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узбекистан, англия, уэльс, шавкат мирзиеев
УЗБЕКИСТАН, Англия, Уэльс, Шавкат Мирзиеев
10:35 18.08.2026 (обновлено: 10:59 18.08.2026)
 
В Узбекистане запустят международный финансовый центр

Асадов: Ташкентский международный финансовый центр запустят в 2027 году

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ТАШКЕНТ, 18 авг – ПРАЙМ. Ташкентский международный финансовый центр и международный центр цифровых технологий Enterprise Uzbekistan будут запущены в 2027 году, сообщил пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов.
По данным пресс-службы главы государства, во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в Хорезмской области проводит традиционный диалог с предпринимателями.
"В следующем году будут запущены Ташкентский международный финансовый центр и международный центр цифровых технологий Enterprise Uzbekistan", - - написал Асадов в своем Telegram-канале, комментируя выступление президента страны.
По его данным, эти центры создадут возможности для привлечения 20-25 миллиардов долларов капитала, новых знаний и технологий.
В июле Мирзиеев подписал конституционный закон о Ташкентском международном финансовом центре. В соответствии с законом, совет центра возглавит глава государства. В составе центра также будет действовать Ташкентский международный коммерческий суд, на территории будет напрямую применятся общее право Англии и Уэльса. Английский язык является официальным языком центра.
Закон устанавливает, что репатриация капитала или дохода, полученного от деятельности на территории центра, будет проводиться без ограничений. Иностранные специалисты смогут устраиваться на работу на территории центра без необходимости получать подтверждение права на трудовую деятельность. Также иностранные граждане и лица без гражданства, работающие в центре, смогут получить въездную визу сроком до пяти лет.
 
УЗБЕКИСТАНАнглияУэльсШавкат Мирзиеев
 
 
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