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В Узбекистане одобрили законопроект об обращении с радиоактивными отходами

В Узбекистане одобрили законопроект об обращении с радиоактивными отходами - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане одобрили законопроект об обращении с радиоактивными отходами

Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана в первом чтении одобрила законопроект "Об обращении с радиоактивными отходами", предусматривающий... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T10:56+0300

2026-08-18T10:56+0300

2026-08-18T10:56+0300

общество

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ТАШКЕНТ, 18 авг – ПРАЙМ. Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана в первом чтении одобрила законопроект "Об обращении с радиоактивными отходами", предусматривающий создание единого реестра таких отходов, сообщает пресс-служба нижней палаты. "Законопроект "Об обращении с радиоактивными отходами" принят в первом чтении", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале нижней палаты. Документ должен пройти еще два чтения депутатами. Документ предусматривает создание государственного реестра радиоактивных отходов, в котором будет систематизироваться информация об их количестве, местонахождении и перемещении, что позволит предотвратить риски утраты, несанкционированного использования или хищения таких отходов. "В проекте также определено, что расходы, связанные с безопасным обращением с радиоактивными отходами, будут покрываться субъектом, образовавшим такие отходы либо являющимся их владельцами", - добавили в пресс-службе. Ранее агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) сообщало, что отработавшее топливо атомной электростанции (АЭС), которая будет построена в Узбекистане, будет перерабатываться в России, радиоактивные отходы – храниться на территории республики. В январе АО "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") и агентство по атомной энергии при кабинете министров Узбекистан (Узатом) подписали меморандум о взаимопонимании в рамках обращения с радиоактивными отходами и выводом из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов. В феврале кабмин Узбекистана подписал постановление о создании Центра по хранению радиоактивных отходов на базе Института ядерной физики Академии наук республики. В сентябре 2025 года "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в Джизакской области республики. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.

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общество , узбекистан, росатом