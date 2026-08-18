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Глава Минвостокразвития пригласил делегацию Таиланда на ВЭФ-2026
Глава Минвостокразвития пригласил делегацию Таиланда на ВЭФ-2026 - 18.08.2026, ПРАЙМ
Глава Минвостокразвития пригласил делегацию Таиланда на ВЭФ-2026
Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков в ходе заседания смешанной Российско-Таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству пригласил делегацию... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:47+0300
2026-08-18T10:47+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков в ходе заседания смешанной Российско-Таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству пригласил делегацию Таиланда принять участие в ВЭФ-2026, сообщил фонд "Росконгресс". "В Москве состоялось 9-е заседание смешанной Российско-Таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству. В ходе мероприятия министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков пригласил таиландскую делегацию к участию в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 1-4 сентября", - говорится в сообщении. В ходе заседания Россия и Таиланд подтвердили курс на расширение товарооборота, который в прошлом году вырос на 2,3%. Российский экспорт в Таиланд увеличился на четверть, а за пять месяцев этого года прибавил еще 50%, отмечается в релизе. Кроме того, по данным фонда, на заседании обсуждались перспективы расширения сотрудничества в фармацевтике, IT, финтехе, креативных индустриях. Отмечается, что российские разработчики уже выходят в Таиланд с услугами в сфере кибербезопасности, систем умного города. "Стороны заинтересованы в наращивании инвестиционного сотрудничества , прежде всего, на Дальнем Востоке. Здесь действуют преференциальные режимы, запущен новый механизм международной ТОР (территория опережающего развития - ред.). С 2027 года все территории Дальнего Востока и Арктики будут объединены в единую ТОР, которая предоставит максимально привлекательные условия для работы инвесторов", - добавляется в релизе. Стороны также обсудили научно-технологическое сотрудничество, в том числе на базе инновационного научно-технологического центра "Русский", и туризм. Обсуждался запуск полетных программ из Таиланда в города России, а также механизмы привлечения турпотока из Таиланда в Россию. В октябре 2026 года в Бангкоке пройдет Российско-Таиландский инвестиционный форум. Планируется, что с российской стороны в мероприятии примут участие представители Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сообщил "Росконгресс". Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
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россия, таиланд, дальний восток, арктика, алексей чекунков, владимир путин, росконгресс, минвостокразвития, вэф
РОССИЯ, ТАИЛАНД, Дальний Восток, АРКТИКА, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Росконгресс, Минвостокразвития, ВЭФ, ВЭФ-2026
Глава Минвостокразвития пригласил делегацию Таиланда на ВЭФ-2026
Глава Минвостокразвития Чекунков пригласил делегацию Таиланда принять участие в ВЭФ-2026
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков в ходе заседания смешанной Российско-Таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству пригласил делегацию Таиланда принять участие в ВЭФ-2026, сообщил фонд "Росконгресс".
"В Москве состоялось 9-е заседание смешанной Российско-Таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству. В ходе мероприятия министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков пригласил таиландскую делегацию к участию в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 1-4 сентября", - говорится в сообщении.
В ходе заседания Россия и Таиланд подтвердили курс на расширение товарооборота, который в прошлом году вырос на 2,3%. Российский экспорт в Таиланд увеличился на четверть, а за пять месяцев этого года прибавил еще 50%, отмечается в релизе.
Кроме того, по данным фонда, на заседании обсуждались перспективы расширения сотрудничества в фармацевтике, IT, финтехе, креативных индустриях. Отмечается, что российские разработчики уже выходят в Таиланд с услугами в сфере кибербезопасности, систем умного города.
"Стороны заинтересованы в наращивании инвестиционного сотрудничества , прежде всего, на Дальнем Востоке. Здесь действуют преференциальные режимы, запущен новый механизм международной ТОР (территория опережающего развития - ред.). С 2027 года все территории Дальнего Востока и Арктики будут объединены в единую ТОР, которая предоставит максимально привлекательные условия для работы инвесторов", - добавляется в релизе.
Стороны также обсудили научно-технологическое сотрудничество, в том числе на базе инновационного научно-технологического центра "Русский", и туризм. Обсуждался запуск полетных программ из Таиланда в города России, а также механизмы привлечения турпотока из Таиланда в Россию.
В октябре 2026 года в Бангкоке пройдет Российско-Таиландский инвестиционный форум. Планируется, что с российской стороны в мероприятии примут участие представители Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сообщил "Росконгресс".
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.