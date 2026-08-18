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На ВЭФ планируется подписать 380 соглашений на 6,5 триллиона рублей
На ВЭФ планируется подписать 380 соглашений на 6,5 триллиона рублей - 18.08.2026, ПРАЙМ
На ВЭФ планируется подписать 380 соглашений на 6,5 триллиона рублей
На площадке Восточного экономического форума планируется подписать 380 соглашений в энергетике, логистике, промышленности и науке на общую сумму 6,5 триллиона... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T05:48+0300
2026-08-18T05:48+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. На площадке Восточного экономического форума планируется подписать 380 соглашений в энергетике, логистике, промышленности и науке на общую сумму 6,5 триллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Восточный экономический форум ежегодно становится площадкой, где оформляются договоренности, которые достигаются в течение года между бизнесом, органами власти и институтами развития. Недавно президенту России было доложено о том, что на предстоящем ВЭФ планируется подписание 380 соглашений на 6,5 триллиона рублей", – сказал Кобяков.
"Традиционно они будут касаться вопросов развития Дальнего Востока и затронут такие сферы, как энергетика, логистика, промышленное производство, наука и многие другие", - уточнил он.
Итоговые цифры по соглашениям, по его словам, будут объявлены после окончания форума.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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мировая экономика, дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф, росконгресс
Мировая экономика, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ, Росконгресс
На ВЭФ планируется подписать 380 соглашений на 6,5 триллиона рублей
Кобяков: на ВЭФ планируется подписать 380 соглашений на 6,5 триллиона рублей
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. На площадке Восточного экономического форума планируется подписать 380 соглашений в энергетике, логистике, промышленности и науке на общую сумму 6,5 триллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Восточный экономический форум ежегодно становится площадкой, где оформляются договоренности, которые достигаются в течение года между бизнесом, органами власти и институтами развития. Недавно президенту России было доложено о том, что на предстоящем ВЭФ планируется подписание 380 соглашений на 6,5 триллиона рублей", – сказал Кобяков.
"Традиционно они будут касаться вопросов развития Дальнего Востока и затронут такие сферы, как энергетика, логистика, промышленное производство, наука и многие другие", - уточнил он.
Итоговые цифры по соглашениям, по его словам, будут объявлены после окончания форума.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.