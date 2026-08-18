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На ВЭФ обсудят влияние транспортных коммуникаций на развитие связей - 18.08.2026, ПРАЙМ
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На ВЭФ обсудят влияние транспортных коммуникаций на развитие связей
На ВЭФ обсудят влияние транспортных коммуникаций на развитие связей - 18.08.2026, ПРАЙМ
На ВЭФ обсудят влияние транспортных коммуникаций на развитие связей
Влияние транспортных коммуникаций на развитие международных связей между странами Азиатско-Тихоокеанского региона обсудят на практической конференции в рамках... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:16+0300
2026-08-18T13:16+0300
технологии
бизнес
азиатско-тихоокеанский регион
дальний восток
владивосток
владимир путин
росконгресс
вэф
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Влияние транспортных коммуникаций на развитие международных связей между странами Азиатско-Тихоокеанского региона обсудят на практической конференции в рамках Восточного экономического форума, сообщил фонд "Росконгресс". "Первого сентября в рамках Восточного экономического форума состоится Международная научно-практическая конференция "Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории Азиатско-Тихоокеанского региона". Ее участники обсудят влияние транспортных коммуникаций на развитие международной торговли, укрепление межгосударственных связей и формирование общего пространства взаимодействия между странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении. Отдельное внимание участники конференции уделят историческому опыту сотрудничества России с государствами Восточной Азии, роли портов и железнодорожной инфраструктуры в освоении Дальнего Востока. Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
азиатско-тихоокеанский регион
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технологии, бизнес, азиатско-тихоокеанский регион, дальний восток, владивосток, владимир путин, росконгресс, вэф
Технологии, Бизнес, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Росконгресс, ВЭФ
13:16 18.08.2026
 
На ВЭФ обсудят влияние транспортных коммуникаций на развитие связей

На ВЭФ обсудят влияние транспортных коммуникаций на развитие международных связей

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Влияние транспортных коммуникаций на развитие международных связей между странами Азиатско-Тихоокеанского региона обсудят на практической конференции в рамках Восточного экономического форума, сообщил фонд "Росконгресс".
"Первого сентября в рамках Восточного экономического форума состоится Международная научно-практическая конференция "Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории Азиатско-Тихоокеанского региона". Ее участники обсудят влияние транспортных коммуникаций на развитие международной торговли, укрепление межгосударственных связей и формирование общего пространства взаимодействия между странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание участники конференции уделят историческому опыту сотрудничества России с государствами Восточной Азии, роли портов и железнодорожной инфраструктуры в освоении Дальнего Востока.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
 
ТехнологииБизнесАзиатско-Тихоокеанский регионДальний ВостокВладивостокВладимир ПутинРосконгрессВЭФ
 
 
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