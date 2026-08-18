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На ВЭФ обсудят влияние транспортных коммуникаций на развитие связей
На ВЭФ обсудят влияние транспортных коммуникаций на развитие связей - 18.08.2026, ПРАЙМ
На ВЭФ обсудят влияние транспортных коммуникаций на развитие связей
Влияние транспортных коммуникаций на развитие международных связей между странами Азиатско-Тихоокеанского региона обсудят на практической конференции в рамках... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:16+0300
2026-08-18T13:16+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Влияние транспортных коммуникаций на развитие международных связей между странами Азиатско-Тихоокеанского региона обсудят на практической конференции в рамках Восточного экономического форума, сообщил фонд "Росконгресс".
"Первого сентября в рамках Восточного экономического форума состоится Международная научно-практическая конференция "Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории Азиатско-Тихоокеанского региона". Ее участники обсудят влияние транспортных коммуникаций на развитие международной торговли, укрепление межгосударственных связей и формирование общего пространства взаимодействия между странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание участники конференции уделят историческому опыту сотрудничества России с государствами Восточной Азии, роли портов и железнодорожной инфраструктуры в освоении Дальнего Востока.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
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технологии, бизнес, азиатско-тихоокеанский регион, дальний восток, владивосток, владимир путин, росконгресс, вэф
Технологии, Бизнес, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Росконгресс, ВЭФ
На ВЭФ обсудят влияние транспортных коммуникаций на развитие связей
На ВЭФ обсудят влияние транспортных коммуникаций на развитие международных связей
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Влияние транспортных коммуникаций на развитие международных связей между странами Азиатско-Тихоокеанского региона обсудят на практической конференции в рамках Восточного экономического форума, сообщил фонд "Росконгресс".
"Первого сентября в рамках Восточного экономического форума состоится Международная научно-практическая конференция "Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории Азиатско-Тихоокеанского региона". Ее участники обсудят влияние транспортных коммуникаций на развитие международной торговли, укрепление межгосударственных связей и формирование общего пространства взаимодействия между странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание участники конференции уделят историческому опыту сотрудничества России с государствами Восточной Азии, роли портов и железнодорожной инфраструктуры в освоении Дальнего Востока.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.