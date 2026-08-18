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Швейцария ужесточает режим выдачи виз россиянам, заявил генконсул в Женеве

Швейцария ужесточает режим выдачи виз россиянам, заявил генконсул в Женеве - 18.08.2026, ПРАЙМ

Швейцария ужесточает режим выдачи виз россиянам, заявил генконсул в Женеве

Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз россиянам, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов. | 18.08.2026, ПРАЙМ

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ЖЕНЕВА, 18 авг – ПРАЙМ. Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз россиянам, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов. "Можем констатировать, что идет действительно уже такая устойчивая линия на ужесточение выдачи виз россиянам", - сказал дипломат. По его словам, несмотря на цель поездки, в настоящий момент "нет никаких гарантий", что виза будет выдана. Граждане сталкиваются с множественными отказами, а визы, если выдаются, то четко под даты поездки. В июне посол РФ в Берне Сергей Гармонин сообщил РИА Новости, что соотечественники стали чаще жаловаться на ужесточение политики швейцарской дипмиссии в Москве по выдаче виз россиянам. В посольстве РФ в Берне отметили, что сложности в этом вопросе "сохраняются и даже усугубляются, в том числе и для российских дипломатов". В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Россиянам необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение. В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.

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