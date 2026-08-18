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Швейцария ужесточает режим выдачи виз россиянам, заявил генконсул в Женеве - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Швейцария ужесточает режим выдачи виз россиянам, заявил генконсул в Женеве
Швейцария ужесточает режим выдачи виз россиянам, заявил генконсул в Женеве - 18.08.2026, ПРАЙМ
Швейцария ужесточает режим выдачи виз россиянам, заявил генконсул в Женеве
Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз россиянам, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:30+0300
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ЖЕНЕВА, 18 авг – ПРАЙМ. Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз россиянам, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов. "Можем констатировать, что идет действительно уже такая устойчивая линия на ужесточение выдачи виз россиянам", - сказал дипломат. По его словам, несмотря на цель поездки, в настоящий момент "нет никаких гарантий", что виза будет выдана. Граждане сталкиваются с множественными отказами, а визы, если выдаются, то четко под даты поездки. В июне посол РФ в Берне Сергей Гармонин сообщил РИА Новости, что соотечественники стали чаще жаловаться на ужесточение политики швейцарской дипмиссии в Москве по выдаче виз россиянам. В посольстве РФ в Берне отметили, что сложности в этом вопросе "сохраняются и даже усугубляются, в том числе и для российских дипломатов". В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Россиянам необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение. В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.
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бизнес, туризм, россия, швейцария, женева, москва, мид рф, ес
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ЖЕНЕВА, МОСКВА, МИД РФ, ЕС
09:30 18.08.2026
 
Швейцария ужесточает режим выдачи виз россиянам, заявил генконсул в Женеве

Попов: Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз россиянам

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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ЖЕНЕВА, 18 авг – ПРАЙМ. Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз россиянам, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.
"Можем констатировать, что идет действительно уже такая устойчивая линия на ужесточение выдачи виз россиянам", - сказал дипломат.
По его словам, несмотря на цель поездки, в настоящий момент "нет никаких гарантий", что виза будет выдана. Граждане сталкиваются с множественными отказами, а визы, если выдаются, то четко под даты поездки.
В июне посол РФ в Берне Сергей Гармонин сообщил РИА Новости, что соотечественники стали чаще жаловаться на ужесточение политики швейцарской дипмиссии в Москве по выдаче виз россиянам.
В посольстве РФ в Берне отметили, что сложности в этом вопросе "сохраняются и даже усугубляются, в том числе и для российских дипломатов".
В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Россиянам необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.
В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.
 
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