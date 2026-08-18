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Россия и Сербия не обсуждают введение визового режима, заявил посол - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Россия и Сербия не обсуждают введение визового режима, заявил посол
Россия и Сербия не обсуждают введение визового режима, заявил посол - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Сербия не обсуждают введение визового режима, заявил посол
Россия и Сербия не планируют вводить новые визовые требования или менять действующий режим в отношении паспортов для поездок между странами, заявил посол РФ в... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:17+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Сербия не планируют вводить новые визовые требования или менять действующий режим в отношении паспортов для поездок между странами, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал дискуссии об отмене Сербией безвизового режима с Россией, отметив, что, как правило, такие решения симметричны и принимаются на основе взаимности. Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС."Такой вопрос не только не закрыт, но он и не поднимался... В официальном плане в наших отношениях, в повестке этих отношений данных вопросов не стоит", - сказал посол ИС "Вести". "Режим посещения Сербии будет проходить в том же режиме, который установлен много лет", - подчеркнул он. На уточняющий вопрос, касается ли это виз и паспортов, дипломат ответил утвердительно.
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россия, бизнес, сербия, ес, туризм
РОССИЯ, Бизнес, СЕРБИЯ, ЕС, Туризм
12:17 18.08.2026
 
Россия и Сербия не обсуждают введение визового режима, заявил посол

Посол Боцан-Харченко: Россия и Сербия не планируют вводить новые визовые требования

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт
Загранпаспорт - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Сербия не планируют вводить новые визовые требования или менять действующий режим в отношении паспортов для поездок между странами, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал дискуссии об отмене Сербией безвизового режима с Россией, отметив, что, как правило, такие решения симметричны и принимаются на основе взаимности. Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС.
"Такой вопрос не только не закрыт, но он и не поднимался... В официальном плане в наших отношениях, в повестке этих отношений данных вопросов не стоит", - сказал посол ИС "Вести".
"Режим посещения Сербии будет проходить в том же режиме, который установлен много лет", - подчеркнул он.
На уточняющий вопрос, касается ли это виз и паспортов, дипломат ответил утвердительно.
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