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Россия и Сербия не обсуждают введение визового режима, заявил посол
Россия и Сербия не обсуждают введение визового режима, заявил посол - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Сербия не обсуждают введение визового режима, заявил посол
Россия и Сербия не планируют вводить новые визовые требования или менять действующий режим в отношении паспортов для поездок между странами, заявил посол РФ в... | 18.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Сербия не планируют вводить новые визовые требования или менять действующий режим в отношении паспортов для поездок между странами, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал дискуссии об отмене Сербией безвизового режима с Россией, отметив, что, как правило, такие решения симметричны и принимаются на основе взаимности. Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС."Такой вопрос не только не закрыт, но он и не поднимался... В официальном плане в наших отношениях, в повестке этих отношений данных вопросов не стоит", - сказал посол ИС "Вести". "Режим посещения Сербии будет проходить в том же режиме, который установлен много лет", - подчеркнул он. На уточняющий вопрос, касается ли это виз и паспортов, дипломат ответил утвердительно.
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россия, бизнес, сербия, ес, туризм
РОССИЯ, Бизнес, СЕРБИЯ, ЕС, Туризм
Россия и Сербия не обсуждают введение визового режима, заявил посол
Посол Боцан-Харченко: Россия и Сербия не планируют вводить новые визовые требования