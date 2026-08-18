Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вложения России в госдолг США в июне снизились до 27 миллионов долларов - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/vlozhenija-872446660.html
Вложения России в госдолг США в июне снизились до 27 миллионов долларов
Вложения России в госдолг США в июне снизились до 27 миллионов долларов - 18.08.2026, ПРАЙМ
Вложения России в госдолг США в июне снизились до 27 миллионов долларов
Объем российских вложений в государственные ценные бумаги США по итогам июня сократился до 27 миллионов долларов против 29 миллионов месяцем ранее, следует из... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T01:02+0300
2026-08-18T01:02+0300
россия
финансы
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872446660.jpg?1787004154
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Объем российских вложений в государственные ценные бумаги США по итогам июня сократился до 27 миллионов долларов против 29 миллионов месяцем ранее, следует из документов американского министерства финансов, которые изучило РИА Новости. Как следует из детализированных данных ведомства, в структуре российских инвестиций на долгосрочные казначейские облигации (US Treasuries) в июне пришлось 24 миллиона долларов. В мае показатель составлял 26 миллионов долларов. При этом, согласно тем же данным, объем российских вложений в краткосрочные государственные бумаги США остался без изменений и составил три миллиона долларов. Исторического пика объем российских вложений в американский госдолг достигал в октябре 2010 года (176,3 миллиарда долларов), однако весной 2018 года началось их масштабное сокращение: в апреле показатель упал с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов, а в мае опустился до 14,9 миллиарда. В дальнейшем вложения продолжили последовательно снижаться и достигли символических значений, периодически обновляя исторические минимумы на уровне 24-25 миллионов долларов.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, сша
РОССИЯ, Финансы, США
01:02 18.08.2026
 
Вложения России в госдолг США в июне снизились до 27 миллионов долларов

Минфин США: российские инвестиции в гособлигации в июне снизились до 27 миллионов долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Объем российских вложений в государственные ценные бумаги США по итогам июня сократился до 27 миллионов долларов против 29 миллионов месяцем ранее, следует из документов американского министерства финансов, которые изучило РИА Новости.
Как следует из детализированных данных ведомства, в структуре российских инвестиций на долгосрочные казначейские облигации (US Treasuries) в июне пришлось 24 миллиона долларов. В мае показатель составлял 26 миллионов долларов.
При этом, согласно тем же данным, объем российских вложений в краткосрочные государственные бумаги США остался без изменений и составил три миллиона долларов.
Исторического пика объем российских вложений в американский госдолг достигал в октябре 2010 года (176,3 миллиарда долларов), однако весной 2018 года началось их масштабное сокращение: в апреле показатель упал с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов, а в мае опустился до 14,9 миллиарда. В дальнейшем вложения продолжили последовательно снижаться и достигли символических значений, периодически обновляя исторические минимумы на уровне 24-25 миллионов долларов.
 
РОССИЯФинансыСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала