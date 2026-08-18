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Вложения России в госдолг США в июне снизились до 27 миллионов долларов

Вложения России в госдолг США в июне снизились до 27 миллионов долларов - 18.08.2026, ПРАЙМ

Вложения России в госдолг США в июне снизились до 27 миллионов долларов

Объем российских вложений в государственные ценные бумаги США по итогам июня сократился до 27 миллионов долларов против 29 миллионов месяцем ранее, следует из... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T01:02+0300

2026-08-18T01:02+0300

2026-08-18T01:02+0300

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ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Объем российских вложений в государственные ценные бумаги США по итогам июня сократился до 27 миллионов долларов против 29 миллионов месяцем ранее, следует из документов американского министерства финансов, которые изучило РИА Новости. Как следует из детализированных данных ведомства, в структуре российских инвестиций на долгосрочные казначейские облигации (US Treasuries) в июне пришлось 24 миллиона долларов. В мае показатель составлял 26 миллионов долларов. При этом, согласно тем же данным, объем российских вложений в краткосрочные государственные бумаги США остался без изменений и составил три миллиона долларов. Исторического пика объем российских вложений в американский госдолг достигал в октябре 2010 года (176,3 миллиарда долларов), однако весной 2018 года началось их масштабное сокращение: в апреле показатель упал с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов, а в мае опустился до 14,9 миллиарда. В дальнейшем вложения продолжили последовательно снижаться и достигли символических значений, периодически обновляя исторические минимумы на уровне 24-25 миллионов долларов.

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